Китай запустив супутники Beidou і приземлив прискорювач ракети просто на житлові будинки

Обійшлося без постраждалих, однак газ, що вийшов з бустера, може заподіяти серйозну шкоду здоров’ю.

Long March 3B із розгінним ступенем Yuanzheng-1 стартувала з центру запуску супутників Січан 26 грудня, успішно доставивши два супутники Beidou на середню навколоземну орбіту (MEO). Водночас пара бічних прискорювачів приземлилась просто на населені пункти у регіоні Гуансі, судячи з відео опублікованих в соцмережах.

Heads up: it’s been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW — Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023

And someone’s house got a dose of sky-delivered hypergols https://t.co/owyNJEm70l pic.twitter.com/XsaNz42bvQ — Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023

На одному з роликів видно як бустер падає в лісі та вибухає, а на іншому — уламки приземляються поряд з житловим будинком. На відео можна помітити червонувато-коричневий дим, що вказує на присутність тетраоксид азоту, а також жовтуватий газ — ймовірно, результат змішування несиметричного диметилгідразину з повітрям. Обидва становлять серйозну небезпеку для здоров’я.

Це лише черговий з багатьох випадків падіння ракетоносіїв на будинки під час запуску супутників Beidou. У 2019 році прискорювач приземлився на сільську побудову.

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Перші три пускові майданчики Китаю були створені під час холодної війни у місцях в глибині країни, щоб забезпечити певний захист на тлі напруженості у відносинах із США та Радянським Союзом. Водночас нині це призводить до того, що прискорювачі падають на землю, а не в океан, як у випадку із європейськими та американськими запусками.

Райони, які перебувають під загрозою через падіння уламків, попередньо мають сповіщати про евакуацію. Також Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація — головний космічний підрядник країни та виробник ракет Long March — намагається обмежити падіння за допомогою решіток чи парашутів. Однак незрозуміло, чи застосувались ці засоби під час нинішньої місії.

Beidou — це китайська глобальна навігаційна супутникова система (GNSS), яка нині має 36 активних супутників.

Цей запуск став 65-м для Китаю у 2023 році — на один більше, ніж торік.

Джерело: Space News