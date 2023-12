Китай запустив супутники Beidou і приземлив прискорювач ракети просто на житлові будинки

Обійшлося без постраждалих, однак газ, що вийшов з бустера, може заподіяти серйозну шкоду здоров’ю.

Long March 3B із розгінним ступенем Yuanzheng-1 стартувала з центру запуску супутників Січан 26 грудня, успішно доставивши два супутники Beidou на середню навколоземну орбіту (MEO). Водночас пара бічних прискорювачів приземлилась просто на населені пункти у регіоні Гуансі, судячи з відео опублікованих в соцмережах.

Heads up: it’s been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023