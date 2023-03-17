Київстар встановив 20 тис. нових акумуляторів для енергонезалежності мобільної мережі та інвестував ₴400+ млн в інфраструктуру — а чи стало краще?

«Київстар» повідомив, що за останні місяці інженери найбільшого в Україні оператора мобільного зв’язку встановили понад 20 тисяч додаткових акумуляторних батарей для підтримки роботи базових станцій під час блекаутів. В довготривалій перспективі це зробить мережу компанії надійнішою та стійкішою до наслідків російських ударів.

Так, енергосистема України залишається стабільною і великого дефіциту генерації не відчувається від початку лютого, хоч масований ракетний обстріл на початку березня спричинив нетривалі стабілізаційні вимкнення в Києві та ще низці інших міст, яких наразі вже немає. Проте відоме українське прислів’я «Готуй сани влітку, а воза зимою» чітко сигналізує значущість якісної й своєчасної підготовки у любій справі.

Акумулятори слугують резервним джерелом живлення для базових станцій, забезпечуючи роботу обладнання для надання послуг зв`язку та 4G-інтернету в умовах відключення світла. Компанія встановлює нові літій-фосфатні акумулятори, які відрізняються підвищеною надійністю та ресурсом порівняно до інших типів літієвих акумуляторів (дещо важчі за літій-іонні при однаковій ємності, проте доступніші). Нові ДБЖ дозволять збільшити автономність роботи телеком обладнання без електроенергії до 4-6 годин.

За словами компанії, інвестиції в енергетичну незалежність мобільної мережі вже перевалили за 350 млн грн. Окремо «Київстар» зазначає 50 млн грн, які компанія інвестувала в джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для роботи послуги «Домашнього Інтернету». Ініціатива стартувала в грудні 2022 року і впродовж зими 10+ тис. багатоквартирних будинків обладнали ДБЖ на випадок нових відключень світла.

Загалом у 2022 році компанія встановила 700 нових базових станцій — стільки ж, як і в мирному 2021 році, додатково технологічно оновила ще понад 7000 базових станцій, що дозволило збільшити швидкість мобільного інтернету і покращити якість зв`язку в регіонах з високим навантаженням трафіку, як от на Заході України, куди у 2022 році переїхало понад три мільйони абонентів. А капітальні витрати телеком-оператора на відбудову і розвиток телеком мережі у 2022 році досягли 5,9 млрд гривень, що на 7,4% більше, ніж за 2021 рік.

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Ми своєю чергою нагадаємо, що з 1 грудня 2022 року «Київстар» почав підвищувати тарифи на мобільний зв’язок та Домашній інтернет в окремих планах плата зросла майже вдвічі — серед читачів ITC напевно є чимало абонентів «Київстар», і нам дуже хотілося б побачити у коментарях змістовні повідомлення щодо якості зв’язку та інтернету від «Київстар».

Нумо проведім голосування — чи помітили зміни у якості послуг зв’язку та інтернету «Київстар»

Що по мобільному та Домашньому інтернету від Київстар (стабільність та швидкість)? Стало краще (і те, і інше)

Стало гірше (і те, інше)

З мобільним справи краще, а от з Домашнім — біда

З Домашнім справи краще, а от з мобільним — біда

Давно пішов від Київстар і ні про що не шкодую

Нічого не змінилося, окрім підвищення тарифів Показать результаты

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Ясна річ, що ситуація може сильно відрізнятися за регіонами, тож краще вказувати проблемні локації. І так, не забуваємо про культуру спілкування — майте повагу до себе та співрозмовників.