Голова Мінцифри: оператори блокуватимуть спам-дзвінки, а бізнес реєструватиме номери для дзвінків українцям

Федоров: «Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків» / Facebook, Depositphotos

Більше ніякого спаму і скаму — Кабмін прийняв постанову, яка зобов’язує мобільних операторів блокувати нав’язливу рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначає, що операторам надані всі необхідні інструменти для блокування, однак зміни вводитимуть поступово, аби був час на технічні доопрацювання.

Як працюватиме система?

Бізнес укладає договір з оператором і реєструє номери, з яких може телефонувати клієнтам. В іншому випадку дзвінки з цих номерів блокуватимуть автоматично. Додатково оператор зможе блокувати номери за зверненням користувача зі скаргою на спам-дзвінки.

У постанові спам-дзвінки визначають як «непродуктивні виклики» — такі, що здійснюються з одного і того самого абонентського номера до одного або більше номерів незалежно від факту встановлення з’єднання та надання послуг і мають дві або більше характеристик:

не завершуються встановленням двосторонніх голосових комунікацій протягом 7 календарних днів;

тривалість вихідних викликів з одного номера за 7 календарних днів або відсутня, або становить в середньому менш як 60 секунд;

50% або більше викликів з одного номера за 7 календарних днів спрямовані в напрямку різних номерів (або мережевих ідентифікаторів);

неможливість здійснити зворотний виклик;

здійснюються з використанням систем автоматичного дозвону;

наявність за 7 календарних днів більш як 0,05% скарг від загальної кількості вихідних викликів тощо.

Інші важливі зміни до сфери телеком-послуг у постанові:

В особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це порушення договору. Можна подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Українці, що перебувають в зоні бойових дій, не втратять зв’язку через несплату послуг, а їхні SIM-картки не блокуватимуть за несплату. Також під час першого входу в мережу надається безоплатний пакет зв’язку.

Постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування, крім деяких норм, які набирають чинності через рік.