Ларрі Еллісон та Ілон Маск об’єдналися, щоб застосувати штучний інтелект у сільському господарстві

SpaceX Маска та Oracle Еллісона створять нову картографічну програму, що відображатиме різновиди та обсяги сільськогосподарської продукції в США, повідомляє Business Insider

Еллісон каже, що інструмент також допоможе фермам оцінити кроки, необхідні для збільшення виробництва та визначати, чи достатньо на полях води та азоту.

«Ми знову робимо це спільно з Ілоном Маском і SpaceX», — додав він.

Еллісон неодноразово заявляв, що вони з Маском «дуже близькі друзі». Також засновник Oracle був членом правління Tesla з 2018 по 2022 рік.

SpaceX увійшла в сільськогосподарський сектор у січні після оголошення про партнерство з John Deere — з цього року компанія надаватиме фермерам послугу супутникового зв’язку Starlink.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!