Ларрі Еллісон збагатів на $15 млрд після того, як акції Oracle злетіли на 12% до рекордного рівня

Нині Еллісон входить до п’ятірки найбагатших людей світу в рейтингу Forbes зі статками у $157,3 млрд.

Як повідомляє CNBC, засновник Oracle Ларрі Еллісон отримав $15 млрд прибутку у вівторок після того, як акції його компанії, що займається програмним забезпеченням, злетіли на 12% і закрилися на рекордному за останні 2 роки рівні — $127,54 за штуку. Компанія щойно відзвітувала про фінансові показники третього кварталу, які перевершили очікування аналітиків — дохід у сегменті хмарних послуг і підтримки ліцензій зріс на 12%.

Еллісон, який заснував Oracle у 1977 році, залишається найбільшим акціонером компанії з часткою, оціненою приблизно в $146 млрд. Нині він посідає п’яте місце у рейтингу мільярдерів від Forbes — слідом за Бернаром Арно, Ілоном Маском, Джеффом Безосом та Марком Цукербергом.

Попри те, що Oracle запізнилася з хмарною інфраструктурою і перебувала дещо скраю під час буму ШІ, наразі компанія планує розширення, зважаючи на великий інтерес до технології.

«Ми будуємо центр обробки даних з ШІ у США, де помістяться вісім Boeing 747s», — сказав Еллісон, який досі працює головним технічним директором Oracle, під час звіту про доходи.

Торік акції Oracle підскочили на 52%, збільшивши статки Еллісона приблизно на $50 млрд. На відміну від Безоса, Ларрі тримається за свої акції — за даними FactSet, він не продав жодної з 2016 року, а останньою його транзакцією була покупка 7000 акцій у 2022 році.

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