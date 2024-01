Лазерна система SpaceX Starlink передає понад 42 петабайт (42 млн ГБ) щодня

Лазерна система SpaceX для Starlink доставляє клієнтам понад 42 петабайти даних на день, повідомив сьогодні один з інженерів компанії. Це 42 млн ГБ.

NEWS: SpaceX's laser system for Starlink is delivering over 42 petabytes of data for customers per day, an engineer revealed today. That translates into 42 million gigabytes.

“We're passing over terabits per second every day across 9,000 lasers"https://t.co/dauGw2sKrH

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 30, 2024