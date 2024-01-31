Лазерна система SpaceX Starlink передає понад 42 петабайт (42 млн ГБ) щодня

Лазерна система SpaceX для Starlink доставляє клієнтам понад 42 петабайти даних на день, повідомив сьогодні один з інженерів компанії. Це 42 млн ГБ.

NEWS: SpaceX's laser system for Starlink is delivering over 42 petabytes of data for customers per day, an engineer revealed today. That translates into 42 million gigabytes. “We're passing over terabits per second every day across 9,000 lasers"https://t.co/dauGw2sKrH — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 30, 2024

Ми передаємо понад терабіт на секунду [даних] щодня через 9000 лазерів. Ми фактично обслуговуємо через лазери всіх наших користувачів Starlink в певний час протягом приблизно двогодинного вікна. — заявив інженер SpaceX Тревіс Брашир на SPIE Photonics West, заході в Сан-Франциско, присвяченому останнім досягненням в галузі оптики.

Хоча Starlink використовує радіохвилі для передачі високошвидкісного інтернету клієнтам, SpaceX також оснащує супутники системою «лазерного зв’язку», щоб зменшити затримку і покращити глобальне покриття системи. Лазери можуть підтримувати з’єднання зі швидкістю 100 Гбіт/с на лінію, вони особливо важливі для того, щоб допомогти супутникам отримувати дані, коли поблизу немає наземної станції SpaceX, наприклад, над океаном або Антарктикою. Замість цього супутник може передавати дані на інший супутник Starlink на навколоземній орбіті та з нього, утворюючи комірчасту мережу в космосі.

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Вівторкова доповідь Брашира показала, що лазерна система є досить надійною, попри те, що обладнання знаходиться на борту тисяч супутників Starlink, які постійно обертаються навколо Землі. Всупереч технічним складнощам, компанія досягла показника безвідмовної роботи лазерного зв’язку на рівні понад 99%.

Супутники постійно формують лазерні лінії зв’язку, в результаті чого відбувається близько 266 141 «лазерних захоплень» на день. Але в деяких випадках зв’язок може підтримуватися тижнями й навіть досягати швидкості передачі даних до 200 Гбіт/с.

Брашир також сказав, що лазерна система Starlink змогла з’єднати два супутники на відстані понад 5400 кілометрів один від одного. За його словами, зв’язок був настільки віддаленим, що «прорізав атмосферу на висоті 30 кілометрів над поверхнею Землі», перш ніж з’єднання розірвалося.

Ще один цікавий факт: ми тримали зв’язок на висоті 122 кілометри під час зняття супутника з орбіти. І змогли передати відео.

Під час своєї презентації Брашир також показав слайд, на якому зображено, як лазерна система може доставляти дані до тарілки Starlink в Антарктиді сімома різними шляхами. «Ми можемо динамічно змінювати ці маршрути за мілісекунди. Тож поки у нас є якийсь шлях до наземної [станції], ви матимете 99,99% часу безвідмовної роботи. Ось чому важливо мати якомога більше вузлів», — додав він.

Більшість супутників Starlink, які зараз знаходяться на орбіті, використовують лазерний зв’язок Gen 3. Але нещодавно компанія модернізувала технологію, створивши нову модель Gen 4. SpaceX може виробляти близько 200 одиниць на тиждень, але щоб знизити витрати, компанія використовує готові компоненти, в тому числі датчики і приводи. SpaceX також повинна була переконатися, що всі компоненти є «знімними» і не залишать після себе жодних слідів, коли супутник Starlink вийде з експлуатації та згорить в атмосфері Землі.

У майбутньому SpaceX планує розширити лазерну систему, щоб її можна було переносити й встановлювати на супутниках третіх виробників.