Ледь не зачепив: 150-метровий астероїд пролетів між Землею і Місяцем

Нещодавно астероїд 2024 MK, який пронісся повз нашу планету наприкінці червня, зазнав значних змін у своїй орбіті. Нові знімки NASA підтверджують, що тісне зближення із Землею суттєво вплинуло на траєкторію руху цього космічного об’єкта.

Величезна скеля, більша за Велику піраміду Гізи, промчала між Землею та Місяцем зі швидкістю понад 34 000 км/год. Таке рідкісне зближення дало змогу астрономам уперше сфотографувати цей космічний об’єкт. Знімки показали, що гравітаційне поле нашої планети злегка відхилило астероїд від його попереднього курсу, назавжди змінивши його подорож навколо Сонця.

Астероїд 2024 MK має приблизно 150 метрів у діаметрі, що робить його достатньо великим, аби знищити мегаполіс. Цей «потенційно небезпечний» об’єкт неправильної видовженої форми вперше помітили 16 червня за допомогою системи ATLAS, яку фінансує NASA, у Південній Африці.

29 червня, лише через 13 днів після виявлення, 2024 MK досяг найближчої точки до Землі, пролетівши на відстані майже 295 000 кілометрів — приблизно три чверті відстані між Землею та Місяцем Відстань між Землею та Місяцем приблизно 384 400 кілометрів.

Науковці з Комплексу далекого космічного зв’язку Голдстоун (NASA’s Goldstone Deep Space Communications Complex) у Каліфорнії спостерігали за прольотом за допомогою радіотелескопа Голдстоун (Goldstone Solar System Radar). Відбиваючи радіохвилі від «космічної скелі» під час її прольоту, команда створила зернисті «бістатичні» Бістатичні зображення — це зображення, які отримали за допомогою радіолокаційної системи, де передавач і приймач розташовані в різних місцях. Вони дозволяють вивчати об'єкти, що мають складні структури або поверхні, оскільки це дає можливість отримати додаткову інформацію про їхню форму та розміри. зображення астероїда. Це допомогло визначити його точну форму та скласти карту впадин і хребтів на його поверхні. Лабораторія реактивного руху NASA (NASA’s Jet Propulsion Laboratory) оприлюднила нові фотографії 3 липня.

Але, на щастя, «майбутній рух 2024 МК показує, що він [все ще] не становить загрози для нашої планети в осяжному майбутньому», — написали представники NASA у своїй заяві.

За два дні до прольоту, 27 червня, той самий телескоп також зафіксував зображення значно більшого астероїда 2011 UL21, коли він пролітав на відстані орієнтовно 6,6 мільйона кілометрів від нашої планети. Знімки виявили, що ця «космічна скеля» має супутник, що ховається на її орбіті.

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Джерело: Livescience