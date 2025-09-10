Legendary екранізує фанфік "Гаррі Поттера" — темне фентезі, що надихалось "забороненим" коханням Драко і Герміони

Warner Bros. / Twitter

Кінокомпанія Legendary придбала права на екранізацію книги Alchemised Сенлін Юй — темного фентезі, що отримало життя як фанфік “Гаррі Поттера” і надихалось забороненим коханням Герміони Ґрейнджер та Драко Малфоя.

Сума угоди не розголошується: одне джерело каже про $3 млн, тоді як інше, що пропозиція “встановила рекорд Голлівуду” з купівлі права на екранізацію, без урахування інфляції.

“Я вдячна неймовірному ентузіазму Legendary щодо цього проєкту та з нетерпінням чекаю, коли світ Паладії оживе”, — сказала Сенлін Юй у заяві.

Сенлін є відомою особистістю у світі фанфікшену за персонажами Джоан Роулінг, особливо в тій підгрупі, яку прозвали “Драміона” — історіях, що оповідають про любовні стосунки між Герміоною і Драко. У 2023 році вона видала книгу “Заковані” / Manacled, яка нагадує суміш “Гаррі Поттера” та “Оповідей служниці” і зібрала понад 10 млн переглядів на фанфік-платформі AO3, а також понад 100 000 п’ятизіркових оцінок на Goodreads.

Паралельно письменниця пробувала себе у фанфіках за “Зоряними війнами”, оповідаючи зокрема про стосунки Бена Соло та Рей. Загалом її роботи мають понад 20 млн окремих завантажень в онлайні й були перекладені 23 мовами.

Щодо роману Alchemised, то він так само початково стартував як Драміона, перш ніж перетворився на темну і романтичну історію. Події розгортаються в альтернативному світі некромантів та корумпованих гільдійських сімей, а історія зосереджується на алхіміку та цілительці, на ім’я Гелен Маріно, яка, можливо, зберігає забуті таємниці у своїй свідомості. Аби дослідити їх вона прямує до занедбаного маєтку за допомогою до некроманта.

Видавництво Penguin Random House випустить книгу у продаж 23 вересня. Перший тираж складатиме 750 000 примірників, а переклади включатимуть 21 мову.

Жодних подробиць щодо екранізації поки немає, як і невідомо: чи буде це фільм, або шоу.

