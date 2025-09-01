Новини Кіно 01.09.2025 comment views icon

Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Кадри з фільму "Гаррі Поттер" / Warner Bros.

HBO розкрив імена нових акторів, які зіграють у серіалі “Гаррі Поттер”. Один з них повторить свою “професорську роль” з оригінальних фільмів Warner Bros.

Актор Ворвік Девіс знову зіграє професора Філіуса Флитвіка — одного з персонажів, якого створив у фільмах про Гаррі Поттера. Він також з’являвся на екрані як гоблін Ґріпхук з банку Ґрінґоттс, але у серіалі його зобразить Лі Гілл.

Серіал "Гаррі Поттер" залучив актора оригінальних фільмів на роль викладача ГоґвортсуСеріал "Гаррі Поттер" залучив актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

Решта новачків з акторського складу “Гаррі Поттер”

  • Сірін Саба — Помона Спраут

Професорка Спраут є головою кафедри травництва Гоґвортсу. З фільмів найбільш відома тим, що вирощувала мандрагори — крикливу рослину, яка, коли дозріває, може вбити своїм криком. Спраут була деканом Гафелпафу. У фільмах її зіграла Міріам Марголіс.

  • Річард Дерден — Катберт Біннс

Професор Бінс — привид і викладач історії магії за сумісництвом. Відомий надзвичайно нудним стилем викладання. У фільмах персонажа не було.

  • Брід Бреннан — мадам Поппі Помфрі

Мадам Помфрі — медсестра Гоґвортсу, яка хоч і відома своєю суворістю, але підтримувала учнів у найпохмуріші та найважчі дні. У фільмах персонажа зіграла Джемма Джонс.

  • Елайджа Ошин — Дін Томас

Дін Томас живе у гуртожитку Ґрифіндор разом з Гаррі (Домінік Маклафлін), Герміоною (Арабела Стентон) та Роном (Алістер Стаут). Чарівник-напівкровка провів багато років свого життя, не підозрюючи, що його батько мав магічні здібності. У фільмах персонажа зіграв Альфред Енох.

  • Фінн Стівенс та Вільям Неш — Вінсент Креб та Грегорі Ґойл

Креб і Ґойл зі Слизерину завжди перебувають поруч з Драко Малфоєм (Локс Пратт), сумлінно виконуючи його накази. Обидва — чистокровні чарівники та діти смертежерів. У фільмах їх грали Джеймі Вейлетт і Джош Гердман відповідно.

Серіал "Гаррі Поттер" залучив актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Зліва направо: Елайджа Ошін, Фінн Стівенс, Вільям Неш, Сірін Саба, Річард Дерден, Брід Бреннан і Лі Гілл

Серед решти акторського складу, нагадаємо, Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), суперечливий Паапу Ессіеду (Снейп), Берті Карвел (міністр магії Корнеліус Фадж), Джонні Флінн (Луціус Малфой), а також Бел Поулі та Деніел Ріґбі (Петунія і Вернон Дурслі). Актора на роль Волдеморта вже обрали, але його особу планують не розкривати до релізу.

Серіал “Гаррі Поттер” — це нова екранізація книг Джоан Роулінг у баченні HBO, для якої запланували щонайменше 7 сезонів із “дотриманням книжкового канону”. Знімання першого у самому розпалі й раніше ми вже бачили Гаррі в компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку, його подорож до Алеї Діаґон у супроводі Геґріда (Нік Фрост), а також сімейку Візлі на станції Кінґс Кросс.

Виконавчими продюсерами виступають Марк Майлод та Франческа Гардінер: перший зрежисує кілька епізодів, а друга написала сценарій. Прем’єра першого сезону серіалу “Гаррі Поттер”, який складатиметься з 8 епізодів, запланована на 2027 рік.

“У чому сенс?”: режисер фільмів “Гаррі Поттер” Кріс Коламбус критикує перші кадри серіалу HBO

Спецпроєкти
2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації

Джерело: Deadline

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували
Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"
Марк Фрост, співавтор «Твін Пікс», заперечує продовження серіалу без Девіда Лінча
Другий сезон "Венздей" поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів
«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Серіал жахів «Воно» натякає на дивний зв’язок Пеннівайза з кінохітом Стівена Кінга 31-річної давнини
Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)
Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
«Деякі VIP-персони нагадують Ілона Маска»: творець «Гри в кальмара» каже, що третій сезон надихався «ситуацією в США»
«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes
Кастинг серіалу «Відьмак» підтверджує Туссент у фінальному сезоні
Фінальний трейлер «Чужий: Земля» розкриває передісторію екіпажу USCSS Maginot та «моторошні» експерименти в космосі
Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання
Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах
На шляху до Алеї Діаґон: витік зі зйомок серіалу HBO вперше показав Гаррі Поттера та Геґріда в одній сцені
Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати