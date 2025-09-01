Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

Кадри з фільму "Гаррі Поттер" / Warner Bros.

HBO розкрив імена нових акторів, які зіграють у серіалі “Гаррі Поттер”. Один з них повторить свою “професорську роль” з оригінальних фільмів Warner Bros.

Актор Ворвік Девіс знову зіграє професора Філіуса Флитвіка — одного з персонажів, якого створив у фільмах про Гаррі Поттера. Він також з’являвся на екрані як гоблін Ґріпхук з банку Ґрінґоттс, але у серіалі його зобразить Лі Гілл.

Решта новачків з акторського складу “Гаррі Поттер”

Сірін Саба — Помона Спраут

Професорка Спраут є головою кафедри травництва Гоґвортсу. З фільмів найбільш відома тим, що вирощувала мандрагори — крикливу рослину, яка, коли дозріває, може вбити своїм криком. Спраут була деканом Гафелпафу. У фільмах її зіграла Міріам Марголіс.

Річард Дерден — Катберт Біннс

Професор Бінс — привид і викладач історії магії за сумісництвом. Відомий надзвичайно нудним стилем викладання. У фільмах персонажа не було.

Брід Бреннан — мадам Поппі Помфрі

Мадам Помфрі — медсестра Гоґвортсу, яка хоч і відома своєю суворістю, але підтримувала учнів у найпохмуріші та найважчі дні. У фільмах персонажа зіграла Джемма Джонс.

Елайджа Ошин — Дін Томас

Дін Томас живе у гуртожитку Ґрифіндор разом з Гаррі (Домінік Маклафлін), Герміоною (Арабела Стентон) та Роном (Алістер Стаут). Чарівник-напівкровка провів багато років свого життя, не підозрюючи, що його батько мав магічні здібності. У фільмах персонажа зіграв Альфред Енох.

Фінн Стівенс та Вільям Неш — Вінсент Креб та Грегорі Ґойл

Креб і Ґойл зі Слизерину завжди перебувають поруч з Драко Малфоєм (Локс Пратт), сумлінно виконуючи його накази. Обидва — чистокровні чарівники та діти смертежерів. У фільмах їх грали Джеймі Вейлетт і Джош Гердман відповідно.

Серед решти акторського складу, нагадаємо, Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), суперечливий Паапу Ессіеду (Снейп), Берті Карвел (міністр магії Корнеліус Фадж), Джонні Флінн (Луціус Малфой), а також Бел Поулі та Деніел Ріґбі (Петунія і Вернон Дурслі). Актора на роль Волдеморта вже обрали, але його особу планують не розкривати до релізу.

Серіал “Гаррі Поттер” — це нова екранізація книг Джоан Роулінг у баченні HBO, для якої запланували щонайменше 7 сезонів із “дотриманням книжкового канону”. Знімання першого у самому розпалі й раніше ми вже бачили Гаррі в компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку, його подорож до Алеї Діаґон у супроводі Геґріда (Нік Фрост), а також сімейку Візлі на станції Кінґс Кросс.

Виконавчими продюсерами виступають Марк Майлод та Франческа Гардінер: перший зрежисує кілька епізодів, а друга написала сценарій. Прем’єра першого сезону серіалу “Гаррі Поттер”, який складатиметься з 8 епізодів, запланована на 2027 рік.

Джерело: Deadline