Lenovo, Dell і HP підвищать ціни на ноутбуки та ПК з нового року: компанії попередили партнерів

Виробники комп’ютерів почали готувати користувачів до нової хвилі подорожчання ПК — і винні тут не жадібні маркетологи, а стрімке зростання вартості оперативної пам’яті та інших компонентів. Під тиском ринку опинилися одразу кілька великих брендів, зокрема HP, Lenovo та Dell. Інсайдери кажуть, що Dell може підняти ціни вже в середині грудня, і не символічно, а до 20%. Lenovo теж не тягне час і попереджає: усі поточні цінові пропозиції будуть недійсні з 1 січня 2026 року.

Причина очевидна: глобальний дефіцит пам’яті й різке здорожчання DRAM через вибуховий попит з боку великих технологічних компаній, які масово будують інфраструктуру під ШІ-сервіси. За даними Chosun Biz, ціна на окремі компоненти DRAM зросла до 170% порівняно з минулим роком — і це не межа.

HP оцінює, що оперативна пам’ять формує 15–18% вартості навіть середнього ПК. В цей час CEO компанії Енріке Лорес попереджає: у другій половині 2026 року тиск на ціноутворення буде особливо болючим. Для користувачів, які й так бачать, як дорожчають комплектуючі, новина звучить важко — при тому що ПК-геймінг сам по собі недешевий.

Не всі мовчать. Компанія Framework, яка просуває модульні ноутбуки, відкрито критикує Dell за майбутнє підвищення цін. Вони навіть тимчасово прибрали зі свого каталогу окремі модулі пам’яті, аби не допустити спекуляцій. Framework заявляє: їм теж доведеться переглянути прайс, але вони “не збираються наживатися на клієнтах”. Наразі в них 16 ГБ DDR5 коштують лише $80 — але невідомо, як довго вдасться втримати ціну.

Цікаво, що історія зі “скандальним” RAM-апгрейдом у Dell виявилась не зовсім чесно поданою в інтернеті: додаткові $150 — це вартість пам’яті, а фінальний цінник зростав через супутні оновлення конфігурації, зокрема вибір іншого процесора.

Та навіть якщо спірні історії відкинути, загальна картина залишається однією: ринок пам’яті трясе так сильно, що підвищення цін у виробників ПК виглядає логічним, хоч і неприємним кроком. За найпесимістичнішими прогнозами, “нестабільність” може розтягнутися аж до 2028 року.

Проблема вже перекидається й на інші комплектуючі. Якщо хтось давно дивиться на апгрейд — можливо, варто не тягнути. А от у випадку з материнськими платами багато хто вирішив зачекати: продажі впали на 50% рік-до-року. Тож зараз, здається, найкращий момент не для покупок, а для збереження бюджету.

Джерело: pcgamer