Модульний Framework Laptop 16 отримав змінну NVIDIA RTX 5070

Framework Laptop 16 тепер дозволить користувачам оновити графіку до RTX 5070

Модульний ноутбук Framework Laptop 16 отримав перше велике оновлення з моменту свого запуску. Модель зразка 2025 року суттєво вдосконалили — від ключових компонентів до системи охолодження та корпусу.

У новій конфігурації тепер використовується нова потужна відеокарта, процесори AMD Ryzen AI, дисплей із підтримкою G-Sync, а також адаптер живлення, який Framework називає першим у світі зарядним пристроєм Type-C на 240 Вт. При цьому базова ціна зросла до $1499, що на $200 дорожче за стартову версію оригінального Laptop 16.

Найбільші зміни в Framework Laptop 16 зразка 2025 року можна помітити у зв’язці CPU та GPU. Якщо оригінальна версія працював із AMD Radeon RX 7700S, то тепер ноутбук отримав дискретну мобільну відеокарту Nvidia RTX 5070, яка має 8 ГБ відеопам’яті GDDR7. Framework заявляє, що новий модуль із RTX 5070 забезпечує 30-40% приросту продуктивності у відеоіграх у порівнянні з RX 7700S, зберігаючи при цьому той самий рівень енергоспоживання — 100 Вт TGP.

Разом із GPU компанія вдосконалила й сам модуль:

радіатор тепер встановлено на теплопровідний матеріал Honeywell з фазовим переходом, що краще проводить тепло;

новий вентилятор отримав оптимізовану геометрію лопатей, завдяки чому ефективніше охолоджує систему;

контролер оновили для зниження рівня шуму, але він як і раніше підтримує 100-ватний TDP;

окремо додали можливість передавати живлення та відеосигнал через задній порт Type-C.

Ключова перевага: модуль RTX 5070 сумісний і з оригінальною версією Laptop 16, надаючи користувачам можливість уперше здійснити апгрейд GPU. Однак він коштує недешево — $699. Для порівняння: модуль з RX 7700S продається за $399.

Для тих, хто хоче залишитися на Radeon, Framework створила оновлений модуль із RX 7700S другого покоління. Він отримав ті ж покращення системи охолодження, що й RTX 5070, але коштує значно менше — $449. Цей варіант також сумісний із обома поколіннями Laptop 16.

Крім того, версія 2025 року пропонує два нові варіанти процесорів: Ryzen AI 9 HX 370 та Ryzen AI 7 HX 350. Ці чипи побудовані на архітектурі Zen 5 та отримали більше ядер (особливо у флагманській моделі). Для порівняння: у попередньому поколінні використовувалися Ryzen 9 7940HS і Ryzen 7 7840HS, обидва на базі Zen 4 з вісьмома ядрами. Framework зазначає, що нові процесори Ryzen AI працюють із стабільним тепловим пакетом у 45 Вт TDP.

Ще одна інновація — це 240-ватний блок живлення USB Type-C, який підтримує стандарт USB-PD 3.1. Framework стверджує, що вона першою поставила на ринок ноутбук із 180-ватним Type-C адаптером (у попередньому Laptop 16), і тепер розраховує повторити успіх із 240-ватною моделлю.

Цей адаптер дозволяє ноутбуку 2025 року працювати на максимальних потужностях без використання заряду внутрішньої батареї під час підключення до мережі.

Інші вдосконалення

Вбудований дисплей із частотою 165 Гц і роздільною здатністю 2560×1600 тепер має підтримку Nvidia G-Sync і підключається до дискретної графіки через mux-перемикач.

Камера отримала оновлену версію другого покоління.

Верхню кришку з алюмінію доопрацювали для більшої жорсткості.

Оновили дизайн клавіатури.

Framework Laptop 16 залишається єдиним у своєму класі модульним ноутбуком великого форм-фактора, який можна налаштовувати під себе “з нуля”. Оновлення 2025 року помітно підняло продуктивність, особливо на рівні GPU.

Однак зростання ціни робить його менш привабливим для тих, хто шукає оптимальне співвідношення ціни й продуктивності. На ринку є інші 16-дюймові ігрові ноутбуки з RTX 5070, які коштують дешевше за $1499 — базову конфігурацію нового Laptop 16, до якої навіть не входить дискретна графіка у стандарті. А ціна цілком нової версії 2025 року вже становить $2199.

Втім, це очікувана реальність для продуктів Framework: висока ціна — плата за максимальну гнучкість DIY-апгрейду.

Джерело: tomshardware, videocardz