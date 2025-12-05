Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%

SSD Transcend

Світовий дефіцит компонентів через шалений попит на ШІ дістався й Transcend. Компанія попередила своїх партнерів, що виробництво SSD, SD-карт і USB-накопичувачів затримується. Причина проста: постачальники NAND-чипів — SanDisk і Samsung — знову змістили свої графіки відвантаження. Як наслідок, Transcend ще з жовтня взагалі не отримує нові партії чипів, а квота на IV квартал 2025 року скорочена ще сильніше.

У листі до клієнтів Transcend прямо зазначила, що ринок переживає серйозний дефіцит DRAM та NAND Flash. Ситуація загострилася саме зараз, бо зростає попит з боку великих дата-центрів та гіперскейлерів — тих самих, що підживлюють бум штучного інтелекту. Виробники NAND чипів відверто ставлять таких замовників у пріоритет, і Transcend “говорить це вголос”: великі гравці забирають усе першими.

Через це закупівельні витрати Transcend злетіли на 50–100% лише за останній тиждень, і компанія очікує, що так триватиме щонайменше найближчі 3-5 місяців. Затримки торкнуться всіх основних продуктів: SSD, SD-карт та USB-флешок. Додатково збільшаться строки очікування й ціни у порівнянні з попереднім кварталом.

DigiTimes Asia звернулася до Transcend за коментарем. Там заявили, що лист “не відображає офіційну позицію компанії” і “не повністю відповідає реальному стану”, але водночас підтвердили, що за останні тижні постачання справді скорочуються.

Загалом ситуація виглядає передбачувано. Ринок переживає масштабний “ресурсний шторм” через ШІ: стрімко дорожчають жорсткі диски (приблизно +20% за останні місяці), SSD (+10–20%), а попит на великі обсяги лише зростає. Оперативна пам’ять також подорожчала й продовжує дорожчати. На додачу — очікуються зростання цін на відеокарти та процесори. Крім того, можливий “паперовий запуск” Nvidia 5000 Super через дефіцит GDDR7, а виробники Adata, TeamGroup, Framework уже попереджають клієнтів про проблеми з доступністю комплектуючих. Навіть Micron припинила роботу свого довготривалого споживчого бренду.

Джерело: tomshardware