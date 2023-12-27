lifecell та monobank запустили автооплату послуг мобільного зв’язку за тарифом

Абоненти lifecell, які є клієнтами monobank, тепер можуть налаштувати автоматичну оплату за тарифом через платіжний застосунок — у разі зміни тарифу чи його вартості сума та (або) дата наступної оплати оновлюються автоматично. Контролювати всі зміни можна безпосередньо через застосунок monobank у розділі «Мобільний зв’язок» → Автооплата lifecell.

На початку року lifecell першим серед мобільних операторів впровадив послугу «Автооплата» з банківської картки у застосунку «Мій lifecell» з можливістю підключення до 10 номерів. А зараз мобільний оператор масштабує її в межах розширення співпраці з monobank. Нагадаємо, співпраця між lifecell та monobank почалася у 2021 році із запуску дебютної послуги eSim, і відтоді поступово еволюціонує — не так давно з’явилась можливість переходу на eSIM зі збереженням номера.

Як працює автооплата за тариф lifecell в monobank

За один день до дати планового списання абонплати за пакет послугу після 20:00 з банківського рахунку monobank зніматиметься сума, що відповідає вартості тарифу та додаткової суми поповнення рахунку (за бажанням, якщо абонент її встановить). Наступна автоматична оплата відбудеться через чотири тижні або через 30 днів — згідно з умовами пакета послуг і без комісії. Коли абонент перезамовить пакет послуг раніше, дата наступної оплати автоматично оновиться й повторного зняття коштів не станеться.

Як увімкнути та чим автооплата відрізняється від звичного автопоповнення?

Ключові відмінності автооплати (від автопоповнення):

●Сума коштів резервується виключно на оплату тарифу і не може піти на інші

платежі.

● Списання коштів з картки відбувається за один день до оплати пакета послуг за

тарифом.

● Не потрібно змінювати налаштування автооплати при зміні тарифу чи його

вартості, а також при перезамовленні пакета послуг за тарифом.

Наразі увімкнути послугу автооплати тарифу можна двома способами: за цим посиланням активувати опцію у застосунку, або вручну за кілька кроків:

● Увійдіть в застосунок monobank.

● Перейдіть в розділ «Ще» і оберіть «Мобільний звʼязок».

● Оберіть «Підключити автооплату lifecell».

● Оберіть картку для здійснення автоматичної оплати. В цьому ж розділі можна і

відключити автооплату.