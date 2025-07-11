Новини Крипто 11.07.2025 comment views icon

Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна

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Тетяна Нечет

Автор новин

Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна

Після довгого періоду тиші біткоїн різко рвонув вгору. Якщо ще вчора було побито новий рекорд у розмірі $112 тис., то вже сьогодні ціна побила цей показник, сягнувши $118,213.

Як і попереджали експерт, різке падіння або зростання від ціни у $100 тис. призведе до великих ліквідацій. Тож станом на 11 липня ліквідовано 273 036 трейдерів. А загальна сума ліквідацій склала $1,26 млрд. Найбільше замовлення на ліквідацію сталося на біржі HTX, це була торгова пара BTC-USDT — $88,55 млн.

Сильніше за все ріст BTC вдарив по карманах шортистів (тих трейдерів, що ставили на падіння ціни). Їхніх позицій ліквідовано на суму $1.11 млрд. Найбільше ліквідацій було по BTC та ETH.

Бритва також пройшлась по трейдерам Джеймсові Вінну та Qwatio. Вінн поклав 27 555 USDC на рахунок біржі Hyperliquid і отримав $3960 реферальної винагороди, а потім пішов ва-банк з 40-кратною короткою позицією по BTC. Позиція повністю ліквідована. Qwatio закрив всі безстрокові ф’ючерсні позиції.

За прогнозами експертів, приток капіталу від інституційних інвесторів та загалом позитивні настрої трейдерів штовхатимуть ціну криптовалют вгору й далі. Але це може закінчитись корекцією, оскільки багато учасників ринку також можуть почати фіксувати прибуток, тобто, продавати свої біткоїни.

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