Lofi Girl таємниче зникла — на YouTube-каналі, який безперервно транслював музику з 2017 року, тепер показують лише порожню кімнату

З 2017 року Джейд – головна героїня анімації YouTube-каналу Lofi Girl – була постійним супутником користувачів, які заходили на сторінку послухати чіллхоп-музику. Однак вчора дівчина разом зі своїм котом зникла зі стріму – натомість там тепер транслюють порожню кімнату.

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Дехто терпляче чекає на повернення Джейд, а дехто намагається розслідувати її загадкове зникнення. Користувачі припускали, що таймер на ще одній трансляції – це відлік часу до її повернення. Також дехто пише, що синє світло, що блимає в кімнаті через азбуку Морзе запрошує на сайт на www.lofiworld.com.

На трансляції порожньої кімнати часом здається, що вікно немов рухається. Цікаво, що за тиждень до цього на каналі опублікували відео під назвою «Що відбувається з цим синім вікном?», де дівчина з котом дивляться на вікно, а камера потроху наближається до нього.

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Після зникнення Джейд на фоновому зображенні каналу також розмістили таймер з відліком, тоді як аватар каналу змінився на знак питання. Нині обидві трансляції ще тривають, а годинник натякає, що до чогось важливого залишилось 5 годин (на момент написання статті).

Утім, навряд чи тут є якась містична загадка, скоріш за все це маркетинговий хід команди Lofi Girl. Днями вони опублікували пресреліз з обіцянкою якогось «великого відкриття» вже 11 квітня. Ймовірно, на канал очікує ребрендинг – можливо головна героїня дебютує в новому образі, подорослішає та надалі не вчитиметься, а працюватиме за ноутбуком на відео. А можливо Lofi Girl нарешті почне пересуватися кімнатою та взаємодіяти з предметами.