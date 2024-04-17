Logitech анонсувала комп’ютерну мишу з кнопкою AI, яка запускає ChatGPT одним натисканням

Штучний інтелект усюди й одразу — тепер до клавіші Copilot у майбутніх комп’ютерах додадуться й миші з кнопкою ChatGPT.

Logitech анонсувала власний спосіб для швидкої взаємодії з ШІ — Logi AI Prompt Builder, який дозволяє викликати ChatGPT одним натисканням спеціальної кнопки на клавіатурі чи миші. Далі вам запропонують попередньо задані підказки: як-от перефразування, конспектування чи скорочення тексту. Також можна налаштувати їх під себе — залежно від того, які опції ChatGPT ви використовуєте найчастіше (передплатники ChatGPT Plus, наприклад, можуть задати базовий запит щодо створення зображення).

Компанія також планує випуск принаймні однієї миші з вже заздалегідь встановленою окремою кнопкою AI. Повідомляється, що пристрій буде доступний лише в США та Великій Британії — за ціною 49,99 долара та 54,99 фунта відповідно.

Водночас для Logi AI Prompt Builder не обов’язково використовувати спеціалізовану мишу з AI — згодяться й інші пристрої Logitech (хоча, наприклад, Logitech M557, яку журналістка The Verge Емілія Девід хотіла використати під час тесту, виявилась застарою для програми). Зрештою, це скидається на спосіб Logitech залучити більше клієнтів до купівлі своїх пристроїв.

Наразі Logi AI Prompt Builder працює лише з ChatGPT і розуміє лише англійську, хоча компанія працює над зв’язуванням програми з іншими чат-ботами.

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