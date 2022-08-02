Logitech G та Tencent Games анонсували спільну розробку портативної консолі для хмарного геймінгу (її покажуть вже цього року)

Відомий виробник комп’ютерних аксесуарів Logitech G та китайська компанія Tencent Games сьогодні оголосили про партнерство, в рамках якого буде створено портативну консоль для хмарного геймінгу за допомогою Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW та інших сервісів.

Logitech G займеться апаратною стороною пристрою, тоді як фахівці Tencent Games зосередяться на програмній частині та підтримці сервісів. Повний список хмарних сервісів, що підтримуються, поки не озвучується, але розробники вже тісно контактують з відповідними командами Microsoft і Nvidia.

За словами творців поки що безіменної платформи, власники їх консолі “зможуть насолоджуватися AAA іграми далеко від своїх консолей і ПК”.

Так як вся обробка дій гравців та рендеринг персонажів та навколишнього світу відбуватиметься на хмарних серверах відповідних сервісів, геймерам не доведеться завантажувати та встановлювати ігри – вони зможуть приступати до ігрового процесу одразу після підключення до мережі.

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Показати готовий пристрій партнери планують уже цього року. Всім зацікавленим пропонують підписатися на поновлення за наступним посиланням.

Нагадаємо, що одна із найпопулярніших нових портативних консолей Steam Deck також підтримує хмарний геймінг, зокрема Xbox Cloud Gaming.

Джерело: Logitech