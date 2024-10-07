Львів’янку оштрафували на 70 000 грн за онлайн-дзвінок з мастурбацією під наглядом поліції

Щоб спіймати «порушницю» залучили спеціального «агента», який споглядав за секс-сеансом під контролем правоохоронців.

Як повідомляє видання dev.ua, з посиланням на вирок Личаківського районного суду, мешканку Львівщини оштрафували за «розповсюдження відеопродукту порнографічного характеру» в онлайні.

Загальна сума штрафу склала 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — або 68 000 грн.

Сам вирок виглядає доволі творчо: тут і «використання еротичних елементів з демонстрацією статевих органів і сторонніх предметів», і «мастурбаторні дії», і «порушення загальновизнаних правил сором’язливості».

Однак найцікавіше у тексті те, що усі вищевказані дії львів’янка демонструвала перед особою, яка «конфіденційно співпрацювала з правоохоронним органами» — ця ж особа сплатила акаунту «порушниці» $385 (15 000 грн) через платіжний сервіс RocketFlue з власного гаманця криптовалюти USDT. Причому жінка отримала лише 30% від суми, тоді як решта 70% склав заробіток самого сервісу).