Майнер-одинак самостійно вирішив блок біткоїну вартістю понад $200 000 на обладнанні за $75

Минулого тижня соло-майнер самотужки видобув блок біткоїна №938092, витративши близько $75 на оренду обчислювальної потужності. За це він отримав 3,125 BTC — понад $200 тис. на момент видобутку. За два тижні до цього інший учасник ринку здобув ще один блок із шансом менш ніж 0,5%.





За даними Braiins, у випадку з блоком №938092 майнер скористався моделлю hashpower on demand — він орендував приблизно 1 PH/s, заплативши 119 тис. сатоші та комісію сервісу. Обробка відбулася близько 08:04 UTC 24 лютого, що підтверджують дані Mempool.space. Робота виконувалася через інфраструктуру CKPool, яка дозволяє добувати блоки самостійно, використовуючи сервери пулу лише для передачі завдань і рішень. Разом зі стандартною винагородою він отримав і транзакційні комісії.

За два тижні до цього, на початку лютого інший соло-майнер підтвердив блок №936100 із 3278 транзакціями. Його дохід становив 3,153 BTC, з яких 0,028 BTC — комісії; на той момент це відповідало приблизно $213-215 тис. У AtlasPool повідомили, що для цього було орендовано близько 450 PH/s лише на 90 хвилин, а математична ймовірність успіху оцінювалася у 0,4485%. Попри домінування великих пулів, які забезпечують стабільніший дохід, поодинокі учасники періодично підтверджують блоки самостійно. За останні 12 місяців таким способом знайдено 21 блок із сумарною винагородою близько 66 BTC — це приблизно на 17% більше, ніж роком раніше. У середньому один “одиночний” блок з’являється раз на 17,2 дня, але результат прямо залежить від обсягу залученої потужності та тривалості її використання.

Подібні випадки фіксувалися і раніше. Наприкіні січня ще один соло-майнер видобув блок №933034, отримавши 3,131 BTC ($289 191) після витрат на оренду близько $90; блок містив 1 129 транзакцій, а комісії додали 0,006 BTC (приблизно $562). У минулому році у перших числах грудня блок №927474 було знайдено через CKPool майнером на 270 TH/s із виплатою близько $285 тис. з урахуванням комісій. Наприкінці листопада хобі-майнер із ASIC на 6 TH/s, що мав лише 0,0000007% хешрейту мережі, здобув 3,146 BTC при шансах 1 до 180 млн. Нарешті, у жовтні блок 920 440 приніс 3,125 BTC і 0,016 BTC комісій (разом близько $347 455 при ціні $111 300 за BTC); тоді Umbrel повідомляла, що рішення було знайдене через Public Pool, а блок містив 2181 транзакцію.

На цьому тлі найбільший публічний майнер США MARA Holdings відзвітував про збиток $1,7 млрд у четвертому кварталі 2025 року проти прибутку $528 млн роком раніше. За оцінками MacroMicro, середня собівартість видобутку одного BTC нині становить близько $84 тис. при ринковій ціні близько $65 тис. з урахуванням хешрейту мережі, складності, енергоефективності обладнання та вартості електроенергії. Загалом, це вселяє оптимізм: навіть на тлі зростання складності мережі та високої собівартості видобутку окремі майнери продовжують періодично отримувати повну винагороду за блок, ризикуючи мінімальними сумами — хоча такі випадки залишаються радше статистичними винятками, ніж ознакою системної зміни правил гри на ринку.





