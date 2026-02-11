tradfi
“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%

Андрій Шадрін

Depositphotos

Компанія Bitfarms — один із найбільших майнерів біткоїну — завершила перехід від майнінгу до ШІ-інфраструктури. Вона переносить материнську структуру до штату Делавер і виходить Nasdaq та TSX під новим тікером.


Bitfarms також закриває свою боргову лінію з Macquarie і залишає сотні мільйонів доларів ліквідності для фінансування поточних проєктів з розвитку ШІ-датацентрів. Активи Bitfarms відновили підйом в п’ятницю після того, як компанія оголосила про намір змінити юрисдикцію на США та провести ребрендинг. Керівництво описало це як фінальний крок у переході від майнінгу біткоїна до інфраструктури для ШІ та високопродуктивних обчислень (HPC). Генеральний директор Бен Ганьйон охарактеризував компанію як розробника та оператора інфраструктури, що обслуговує майбутній попит на AI та обчислювальні потужності.

“Ми більше не біткоїн-компанія”, — заявив він.

Цей перехід є частиною кількох кроків протягом останнього року, спрямованих на зміну позиціонування компанії. У січні Bitfarms погодилася продати свою останню операцію в Латинській Америці — у Парагваї — за суму до $30 млн, залишивши свій енергетичний портфель повністю зосередженим у Північній Америці, оскільки компанія робить ставку на ШІ-орієнтовані проєкти датацентрів. Акції Bitfarms (NASDAQ: BITF) минулої неділі зросли приблизно на 17% до близько $2 після падіння до приблизно $1,70 у четвер на тлі триваючого розпродажу на крипторинку, який лише за останній тиждень скоротив загальну ринкову капіталізацію приблизно на $750 млрд.

“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%
Дані: TradingView / The Block

Рада директорів схвалила план перенесення материнської компанії з Канади до Делаверу, за умови схвалення акціонерів і бірж. Акціонери Bitfarms проголосують за цю угоду на зборах, запланованих на 20 березня, а завершення транзакції очікується близько 1 квітня. У межах угоди кожна акція Bitfarms буде обміняна 1:1 на акції нової американської материнської компанії, яка очікується до торгів на Nasdaq і Торонтській фондовій біржі під тікером KEEL.

Bitfarms також повідомила, що надіслала повідомлення про повне погашення заборгованості за кредитною лінією на $300 млн від підрозділу Macquarie Group. Станом на початок лютого близько $100 млн було використано з цієї лінії. Після врахування $50 млн обмежених коштів, компанія очікує, що чиста ліквідність зменшиться приблизно на $50 млн. Станом на 5 лютого Bitfarms повідомляла про приблизно $698 млн чистої ліквідності, що переважно складається з необмежених грошових коштів та частково з біткоїнів.


Джерело: The Block

