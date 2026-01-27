Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90

Depositphotos

20 січня соло-майнер успішно добув блок біткоїна №933 034. Майнер не користувався традиційним майнінг-пулом. Загальна винагорода склала 3,131 BTC, що відповідає $289 191. Згідно з повідомленнями, вартість оренди становила близько $90.





Блок містив 1 129 транзакцій. Комісії за транзакції додали ще 0,006 BTC, тобто приблизно $562 додаткового доходу. Майнер орендував хешпотужність через NiceHash. Інших подробиць про хешрейт майнера не розкрито. Такі випадки статистично унікальні. Проте вони демонструють, що соло-майнінг досі можливий. Водночас шанси на успіх залишаються надзвичайно низькими.

Ще один соло-майнер добув блок кілька днів раніше: подібний випадок стався 15 січня. Інший соло-майнер знайшов блок №932 373. Загальний заробіток перевищив $304 800. Той блок обробив 2 581 транзакцію. Комісії склали 0,032 BTC, або близько $3 058. Цей майнер також використовував орендовану хешпотужність.

Ці події відбуваються на фоні зниження активності мережі, коли хешрейт біткоїну досяг багатомісячного мінімуму. 21 січня хешрейт біткоїна впав до 983 EH/s, що на 25 % менше за жовтневі максимуми. Поточне середнє щоденне значення становить близько 1,01 ZH/s. Пікові рівні спостерігалися приблизно чотири місяці тому, коли біткоїн торгувався вище $126 000. З корекцією цін активність майнінгу знизилася. Деякі оператори скоротили активні потужності, що призвело до зменшення загальної потужності мережі.

Наразі, прибутковість майнінгу також знизилася. та досі залишається під тиском. Хешпрайс впав з $41 до $38 за PH/s на день. Це стало наслідком недавнього падіння ціни біткоїна. Водночас можливе зниження складності може трохи полегшити ситуацію. Якщо ціни на біткоїн стабілізуються, маржа прибутковості може покращитися. Наразі основним ризиком залишається висока волатильність.





Попри статистичну рідкість успішного самостійного майнінгу, ці випадки показують, що навіть невеликі інвестиції у хешпотужність можуть принести значні прибутки. Водночас учасникам ринку варто враховувати високу волатильність та ризики, пов’язані зі змінами складності й активності мережі. Нагадуємо, що восени минулого року майнери-одинаки вже видобували блоки вартістю $270 тис. та $350 тис. самостійно, на власному обладнанні — виявляється, успішний соло-майнінг не таке вже і диво, навіть у наші часи.

Джерело: Ultramining.com