Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90

Андрій Шадрін

Depositphotos

20 січня соло-майнер успішно добув блок біткоїна №933 034. Майнер не користувався традиційним майнінг-пулом. Загальна винагорода склала 3,131 BTC, що відповідає $289 191. Згідно з повідомленнями, вартість оренди становила близько $90.


Блок містив 1 129 транзакцій. Комісії за транзакції додали ще 0,006 BTC, тобто приблизно $562 додаткового доходу. Майнер орендував хешпотужність через NiceHash. Інших подробиць про хешрейт майнера не розкрито. Такі випадки статистично унікальні. Проте вони демонструють, що соло-майнінг досі можливий. Водночас шанси на успіх залишаються надзвичайно низькими.

Ще один соло-майнер добув блок кілька днів раніше: подібний випадок стався 15 січня. Інший соло-майнер знайшов блок №932 373. Загальний заробіток перевищив $304 800. Той блок обробив 2 581 транзакцію. Комісії склали 0,032 BTC, або близько $3 058. Цей майнер також використовував орендовану хешпотужність.

Дані: Mempool.space

Ці події відбуваються на фоні зниження активності мережі, коли хешрейт біткоїну досяг багатомісячного мінімуму. 21 січня хешрейт біткоїна впав до 983 EH/s, що на 25 % менше за жовтневі максимуми. Поточне середнє щоденне значення становить близько 1,01 ZH/s. Пікові рівні спостерігалися приблизно чотири місяці тому, коли біткоїн торгувався вище $126 000. З корекцією цін активність майнінгу знизилася. Деякі оператори скоротили активні потужності, що призвело до зменшення загальної потужності мережі.

Наразі, прибутковість майнінгу також знизилася. та досі залишається під тиском. Хешпрайс впав з $41 до $38 за PH/s на день. Це стало наслідком недавнього падіння ціни біткоїна. Водночас можливе зниження складності може трохи полегшити ситуацію. Якщо ціни на біткоїн стабілізуються, маржа прибутковості може покращитися. Наразі основним ризиком залишається висока волатильність.


Дані: Ultramining.com

Попри статистичну рідкість успішного самостійного майнінгу, ці випадки показують, що навіть невеликі інвестиції у хешпотужність можуть принести значні прибутки. Водночас учасникам ринку варто враховувати високу волатильність та ризики, пов’язані зі змінами складності й активності мережі. Нагадуємо, що восени минулого року майнери-одинаки вже видобували блоки вартістю $270 тис. та $350 тис. самостійно, на власному обладнанні виявляється, успішний соло-майнінг не таке вже і диво, навіть у наші часи.

Джерело: Ultramining.com

