Luxor закуповує GPU, щоб підтримати перехід біткоїн-майнерів в сферу ШІ

Luxor, інфраструктурна компанія, орієнтована на BTC-майнінг, розширила свій апаратний бізнес у сегменти GPU, серверів, систем зберігання даних та мережевого обладнання, щоб підтримати біткоїн-майнерів, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Компанія посилює свої можливості у закупівлях, логістиці та фінансуванні, щоб допомогти майнерам швидко розгортати прискорені обчислювальні потужності. Luxor заявила, що виходить на ринок ШІ та HPC, розширюючи свої можливості у сфері постачання, логістики та фінансування за межі ASIC-обладнання — до GPU та серверів для ШІ.

Крок збігається з періодом, коли все більше майнінгових компаній диверсифікують діяльність та переходять до обслуговування зростаючого сектору ШІ. У заяві компанія зазначила, що метою такого зміщення фокусу є подолання ключового обмеження — фізичного дефіциту розгорнутих обчислювальних потужностей, який стримує розвиток ШІ. Luxor повідомила, що з моменту свого заснування закупила ASIC-обладнання для біткоїн-майнерів на понад $750 млн і планує застосувати цей досвід у сфері закупівель GPU та серверів.

“Ми працюємо на перетині обчислень, енергетики та інфраструктури. Luxor розуміє взаємодію цих секторів і розширюється, щоб підтримати багатомільярдні плани клієнтів із розгортання потужностей”, –.зазначила керівниця напрямку Hardware & Software Лорен Лін.

Для підтримки масштабних розгортань компанія вибудувала логістичну мережу, що включає склади з податковими перевагами в Монтані та Делавері. Розширення передбачає комплексні рішення з постачання, інсталяції та створення майданчиків для колокації нового, відновленого та вживаного обладнання через прямі відносини з великими виробниками й дистриб’юторами, включно з Dell, HPE, Lenovo та PNY.

Luxor наводить дані, що глобальна мережа біткоїн-майнінгу наразі охоплює майже 20 ГВт розгорнутої дата-центрової інфраструктури, із потенціалом розширення ще на 10 ГВт, 35-40% з яких припадає на США. У міру того як майнінгові компанії конвертують частину цих потужностей у хостинг інфраструктури ШІ та HPC, Luxor адаптує свої продукти й сервіси для підтримки цього переходу.

На даний момент Luxor залишається єдиним майнінговим пулом з інтегрованими можливостями фінансування й хеджування, що дає майнерам змогу використовувати хешрейт для залучення капіталу на закупівлю GPU. Компанія також організовує додаткове фінансування — зокрема моделі sale-leaseback — через мережу партнерів, а її маркетплейс хмарних обчислень Tenki дозволяє операторам монетизувати обчислювальні потужності відразу після розгортання.

