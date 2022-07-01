Майже 237 тис. авто завезли до України за час дії пільгового розмитнення

З 1 липня в Україні почала діяти низка нововведень — як-от візовий режим з росією та збільшення страхових сум за договорами «автоцивілки» (поліси ОСЦПВ, звісно ж, подорожчали). Окрім того, пільг на розмитнення автомобілів, які діяли з початку квітня, більше немає. За час дії «нульового розмитнення» (з 9 квітня до 1 липня) до України було ввезено 236 792 автівки. Точну цифру повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Сума наданої пільги за час дії режиму «нульового розмитнення» — 26,1 млрд грн.

Щодо темпів ввезення авто, червень очікувано став останнім та найбільшим за кількістю ввезених авто — 44% від всіх або 105,3 тис. авто. Для порівняння, у квітні було ввезено 33,5 тис. авто, а у травні — 98 тис. Графік нижче ілюструє, як новини щодо законопроєкту №7418 про скасування пільг впливали на темпи завезення автівок з Європи.

В останні дні темп за добу збільшився до 7500 тисяч автівок, що теж не дивує. Це призвело до утворення кілометрових черг з автомобілів на єврономерах на українських кордонах.