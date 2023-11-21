Новини Кіно 21.11.2023 о 14:27 comment views icon

«Майже як Fahrenheit 451». Гільєрмо дель Торо підтримав кампанію Крістофера Нолана проти «злих стримінгів», які витісняють фільми на DVD та Blu-Ray

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Катерина Даньшина

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Раніше Нолан закликав глядачів купувати «‎Оппенгеймера» на дисках blu-ray і пожартував, що цю версію фільму «‎ніякі злі онлайн-кінотеатри вкрасти не зможуть».

Цього місяця драма про творця атомної бомби, яка зібрала $950 млн в кінотеатрах світу, виходить у «‎домашньому релізі» — на Blu-ray та цифрових платформах.

Свій попередній коментар Нолан нині називає жартом, хоча обережно уточнює: «‎Ніщо не можна вважати жартом, коли це публікують в інтернеті».

«Сьогодні є небезпека того, що якщо фільми існують лише у версіях стримінгів — вони приходять та йдуть», — додав режисер.

В останні роки стримінги стали сумновідомі тим, що вилучають оригінальний контент з платформ, аби транслювати його в інших місцях і отримувати нові джерела доходу. Так було, наприклад, з фільмом «Кратер‎», який вилучили з Disney+ у червні — науково-фантастичну пригоду, зняту Кайлом Патріком Альваресом, не можна було переглядати, доки її не перевидали у цифровому варіанті у вересні.

Для Нолана — варіант із дисками Blu-Ray — є способом боротьби з подібними тенденціями. І з цим погоджується інший іменитий режисер Гільєрмо дель Торо, який репостнув цитати Крістофера до себе на сторінку в X (раніше Twitter).

«‎Фізичні носії, як люди в романі «451 градус за Фаренгейтом»«Майже як Fahrenheit 451». Гільєрмо дель Торо підтримав кампанію Крістофера Нолана проти «злих стримінгів», які витісняють фільми на DVD та Blu-Ray«Майже як Fahrenheit 451». Гільєрмо дель Торо підтримав кампанію Крістофера Нолана проти «злих стримінгів», які витісняють фільми на DVD та Blu-RayВідсилка до сюжету роману-антиутопії Рея Бредбері, який описує майбутнє американське суспільство, у якому книги заборонені й будь-які знайдені книжки спалюються «пожежниками». (які запам’ятовували свої улюблені книги й ставали їх носіями). Якщо у вас є фільми у версіях 4K HD, Blu-ray, DVD… ви є хранителем цих фільмів для майбутніх поколінь», — додав дель Торо.

Раніше Нолан розповідав, що витратив місяці на підготовку «Оппенгеймера» до домашнього прокату, аби версія фільму на Blu-ray звучала і виглядала так само як у кінотеатральному прокаті.

«У випадку з «Оппенгеймером» ми приділили багато уваги версії Blu-ray… намагалися перекласти зображення та звук, помістивши це в цифрову версію, яку ви можете придбати додому та поставити на полицю, щоб жоден злий потоковий сервіс не міг вкрасти це у вас».

Джерело: Variety

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