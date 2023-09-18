Новини Кіно 18.09.2023 о 09:20

«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії, перевершивши «Богемну рапсодію»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

В обидвох фільмах відзначився Рамі Малек, який у «Богемній рапсодії» зіграв Фредді Мерк’юрі, а в «Оппенгеймері» — вченого Девіда Гілла.

«Оппенгеймер» Крістофера Нолана подолав ще один рекорд у своїй прокатній кар’єрі та став найкасовішим байопіком в історії. Фільм заробив $912,7 млн у світовому прокаті та випередив «Богемну рапсодію» 2018 року, яка зібрала $910, 8 млн. Щоправда, якщо порівнювати бюджети, то фільм про батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера коштував $100 млн, тоді як музична стрічка про Фредді Мерк’юрі обійшлася удвічі дешевше — $50 млн.

«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії, перевершивши «Богемну рапсодію»

«Оппенгеймер» дебютував у світі 21 липня та розповів історію Дж. Роберта Оппенгеймера — фізика-теоретика, який керував Мангеттенський проєктом, що мав на меті розробити та випробувати першу у світі атомну бомбу. У головній ролі — Кілліан Мерфі, а компанію йому зокрема склали Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Флоренс П’ю, Метт Деймон, Кеннет Брана і Рамі Малек (він є найбільшим переможцем у цій кінобитві, оскільки з’являється одразу у двох фільмах).

«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії, перевершивши «Богемну рапсодію»

Малек за роль Фредді Мерк’юрі у «Богемній рапсодії» отримав свого першого «Оскара», і хоча в «Оппенгеймері»  він з’являється всього на кілька хвилин, його епізодичний персонаж надзвичайно важливий: вчений Девід Гілл обожнював роботу Оппенгеймера, а його свідчення згодом розкрили змову, скоєну проти вченого Льюїсом Штраусом, якого так і не призначили через це на посаду міністра торгівлі США.

«Оппенгеймер» все ще транслюється у кінотеатрах, та вважається одним з головних претендентів на премію «Оскар» (зокрема фільм може принести Нолану таку довгоочікувану нагороду за режисерську роботу). Warner Bros. тим часом пропонує висунути «‎Барбі» (який вийшов паралельно з «Оппенгеймером») на головну кінопремію щонайменше у 2 номінаціях — за найкращий оригінальний сценарій та актора другого плану.

Рецензія на фільм «Оппенгеймер» / Oppenheimer

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«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії, перевершивши «Богемну рапсодію»
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