Малозабезпечені британці опалюють оселі Raspberry Pi — ні, вони не кидають у пічку маленькі комп’ютери

Коли йде розмова про тепловиділення серверів, уява малює великий датацентр, наповнений виробами NVIDIA, Intel та AMD. Але Raspberry Pi ще ті “гарячі коники”, особливо коли їх 500.

Ефективне використання тепла серверів шаленої актуальності останніми роками, з впровадженням штучного інтелекту, але британська UK Power Networks (UKPN) обирає незвичайний підхід. Компанія встановлює міні-ЦОД на базі Raspberry Pi в будинках клієнтів, щоб забезпечити опаленням небагаті родини.

UKPN керує “останньою милею” кабелів та підстанцій постачання електроенергії з Національної мережі споживачам на південному сході Англії та пілотує цей проєкт у рамках своєї програми SHIELD (“Розумне тепло та інтелектуальна енергетика в районах з низьким рівнем доходу”).

Компанія обладнує домогосподарства сонячними та акумуляторними системами, третина з них також отримає систему HeatHub — компактний ЦОД, який замінює традиційні газові котли. UKPN прагне розгортати 100 000 таких систем на рік до 2030 року.

HeatHub розроблений та експлуатується компанією Thermify, яка використовує ці пристрої для обробки робочих навантажень для бізнес-клієнтів свого розподіленого хмарного сервісу. Компанія розповіла The Register, що обчислювальна потужність всередині пристроїв забезпечується кластером із 500 обчислювальних модулів Raspberry Pi, CM4 або CM5. Комп’ютери занурені у масло, а тепло передається до систем центрального опалення та гарячого водопостачання, що робить її заміною газового котла за принципом plug and play. На кожній ділянці встановлене спеціальне мережеве підключення, щоб не зачіпати інтернет-канал домогосподарств.

Орендарі житла з низьким рівнем доходу сплачують щомісячну фіксовану вартість послуг у розмірі £5,6 ($7,5). За оцінками постачальника, програма SHIELD допомагає родинам скоротити рахунки за електроенергію на 20-40%.

“Результати пілотного проєкту цього інноваційного рішення дуже багатонадійні, і ми раді бачити, як його випробують ще в сотнях будинків. Ми бачимо потенціал для забезпечення надійного опалення за передбачувано низькою ціною, що дасть родинам можливість підтримувати комфортні умови проживання без стресу, пов’язаного зі зростанням рахунків за енергоносії”, — каже Чарлі Едгар, який контролює роботу SHIELD від Eastlight Community Homes.

Це не перший подібний проєкт: Heata, яка котра зародилася у британської енергетичної компанії British Gas, встановлює сервери на резервуари для гарячої води домогосподарств, щоб зменшити рахунки за електроенергію. Deep Green, яка розпочала діяльність кілька років тому, забезпечує теплом міні-ЦОД підприємства та громадські басейни.