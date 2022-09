Марсохід Perseverance зняв сонячне гало — небачене раніше на планеті оптичне явище спостерігалося протягом 3,3 години

Сонячне гало неодноразово фіксували у небі над Землею, проте на Марсі зняли вперше.

Гало – це група оптичних атмосферних явищ, що характеризується виникненням вторинного світіння навколо джерела світла. Найчастіше воно з’являється у формі кільця, дуги, світлового стовпа або алмазного пилу навколо Сонця чи Місяця. З нашої планети його можна помітити досить часто, а от зафіксоване явище на Марсі – унікальне.

Гало радіусом 22° було помічено 15 грудня 2021 року, на 292-й сол (сонячна доба на Марсі) місії Perseverance на червоній планеті. 4 камери марсохода на шести довжинах хвиль спостерігали ореол протягом 3,3 години.

Явище зафіксовано в період надзвичайно хмарної погоди на планеті в тому місці, де був марсохід – кратер Єзеро.



Зовнішній вигляд і розмір гало вказували на те, що хмари, утворені в цей період, складаються з шестикутних кристалів льоду і мають значно більші розміри, ніж більшість таких хмар на Марсі, що й дозволило сформувати сонячний ореол.

Планетолог Марк Леммон у перші секунди вважав зображення «хибною тривогою», проте пізніше вчені підтвердили, що саме вода, а не пил призвела до утворення кільця на знімках.

Марсохід Perseverance приземлився на Марс у лютому 2021 року. Його головна місія – пошук ознак стародавнього мікробного життя на планеті. Perseverance досліджує геологію та клімат планети, а також прокладе шлях до вивчення Червоної планети людиною і стане першою місією зі збирання та зберігання марсіанських порід та реголіту (розбитого каміння та пилу).

The @NASAPersevere rover found the most intriguing samples yet that could tell us if life once existed on the Red Planet – but scientists on Earth need to analyze the samples to know for sure. The Mars Sample Return campaign will help us solve the mystery. https://t.co/DjgfkLsapA pic.twitter.com/WLgt7bl7Pi

— NASA JPL (@NASAJPL) September 15, 2022