Сонечко, вибач: Марс «загуляв» з іншою зіркою на небі

Рідкісне фото демонструє надзвичайно яскравий Марс поряд із найяскравішою зіркою у сузір’ї Лева Регул.

Сузір’я Лева складається з чотирьох зірок, об’єднаних у дві пари, що знаходяться на відстані 79 світлових років від Землі. Блакитний відтінок надходить від найскравішої зірки у сузір’ї — Регул, яка приблизно у 4,5 рази масивніша за Сонце. Її часто можна побачити поряд з іншими планетами Сонячної системи та Місяцем у нічному небі.

Наразі Марс та Регул здаються близькими один до одного. Їхнє зближення досягло максимуму 17 червня, коли кутова відстань між ними складала менше одного градуса. Червона планета зараз дуже яскрава вночі через своє становище щодо Землі та Сонця.

16 червня Virtual Telescope Project в Італії зробив фото Марса та Регула майже однаково яскравих. Якщо уважно придивитися, можна побачити розмиту, слабку пляму світла між Марсом і Регулом, розташовану трохи ближче до блакитної зірки. Це примарний слід карликової галактики Leo I, що знаходиться приблизно за 820 тис. світлових років від Землі.

Марс та Регул залишатимуться наближеними один до одного до 22 червня. Наразі вони вже не такі близькі один до одного, однак їх ще можна побачити разом неозброєним оком. Найкращий час для спостереження — відразу після сутінків, за умови абсолютно ясного неба. Наступного разу Регул буде видно поряд із Місяцем 29 червня, а потім 26 липня, 23 серпня.

Не так давно ми писали, що марсохід NASA Perseverance зробив рідкісне фото крихітного супутника Марса Деймоса на світанку. 1 березня цього року, о 4:27 за місцевим часом, Perseverance сфотографував світіння від меншого з двох супутників Червоної планети Деймоса. Для створення кадрів з великою витримкою, близько 3,28 секунд, марсохід використав ліву навігаційну камеру.

До того ж Perseverance нещодавно зробив перші в історії фото полярного сяйва на Марсі з поверхні планети. Полярні сяйва були сфотографовані у березні 2024 року, після того, як потік сонячних частинок внаслідок коронального викиду маси зіткнувся з магнітним полем Червоної планети. Це збудило газ у тонкій атмосфері планети, який почав випромінювати світло, подібно до того, як на Землі виникає північне сяйво.

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Джерело: LiveScience