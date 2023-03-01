«Тіло — ідеальний зарядний пристрій». Батько стільникового телефона Марті Купер пророкує, що майбутні смартфони вживлятимуть в шкіру людей

Інженер Марті Купер, якому приписують винайдення першого мобільного телефону, в інтерв’ю CNBC на Всесвітньому мобільному конгресі (MWC) в Барселоні заявив, що майбутні смартфони будуть виглядати як пристрої, вживлені у людське тіло.
«Наступне покоління матиме телефон, вбудований під шкіру біля вух», — сказав інженер.
Такі пристрої не потрібно заряджати, оскільки, як вважає Купер, наше тіло саме по собі є ідеальним зарядним пристроєм: «Коли ви їсте їжу, ваше тіло виробляє енергію, чи не так?»
Бачення Купера натякає на майбутнє, коли тіла людей будуть доповнені потужними мікрочипами та датчиками. Кілька стартапів, зокрема й Neuralink Ілона Маска, вже розробляють інтерфейси, які прагнуть поєднати людський мозок з комп’ютером.
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Марті Купер вважає, що сучасні смартфони стали занадто складними, мають забагато додатків та екран, що не відповідає структурі людського обличчя:
«Кожного разу, коли я комусь телефоную без навушників, мені доводиться тримати цей плаский шматок матеріалу біля нахиленої голови, тримаючи руку в незручному положенні».
Надзвичайна поширеність смартфонів у сьогоденні призвела до цілої низки серйозних проблем: від залежності від соцмереж до порушень конфіденційності, вважає Купер. Разом з тим інженер прогнозує оптимістичне майбутнє із кращими технологіями в галузі освіти та медицини.
«Я непохитно вірю в людство. Дивлюся на історію та на всі досягнення в технологіях — якимось же чином люди це зробили, — каже Марті.
На MWC Купер отримав особливу нагороду, присвячену 50-річчю з моменту першого дзвінка зі стільникового телефону. Купер, стоячи на Шостій авеню, 3 квітня 1973 року подзвонив своєму конкуренту в AT&T за допомогою Motorola DynaTAC 8000X.
Він каже, що ніколи не міг уявити, що сьогодні телефони стануть портативними комп’ютерами.
«50 років тому був дійсно примітивний час. Не було Інтернету, не було великих інтегральних схем, не було цифрових камер. Ідея про те, що одного дня ваш телефон стане фотоапаратом і енциклопедією, ніколи не приходила нам в голову», — сказав Купер.
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