«Тіло — ідеальний зарядний пристрій». Батько стільникового телефона Марті Купер пророкує, що майбутні смартфони вживлятимуть в шкіру людей

Інженер Марті Купер, якому приписують винайдення першого мобільного телефону, в інтерв’ю CNBC на Всесвітньому мобільному конгресі (MWC) в Барселоні заявив, що майбутні смартфони будуть виглядати як пристрої, вживлені у людське тіло.

«Наступне покоління матиме телефон, вбудований під шкіру біля вух», — сказав інженер.

Такі пристрої не потрібно заряджати, оскільки, як вважає Купер, наше тіло саме по собі є ідеальним зарядним пристроєм: «Коли ви їсте їжу, ваше тіло виробляє енергію, чи не так?»

Бачення Купера натякає на майбутнє, коли тіла людей будуть доповнені потужними мікрочипами та датчиками. Кілька стартапів, зокрема й Neuralink Ілона Маска, вже розробляють інтерфейси, які прагнуть поєднати людський мозок з комп’ютером.

Марті Купер вважає, що сучасні смартфони стали занадто складними, мають забагато додатків та екран, що не відповідає структурі людського обличчя:

«Кожного разу, коли я комусь телефоную без навушників, мені доводиться тримати цей плаский шматок матеріалу біля нахиленої голови, тримаючи руку в незручному положенні».

Надзвичайна поширеність смартфонів у сьогоденні призвела до цілої низки серйозних проблем: від залежності від соцмереж до порушень конфіденційності, вважає Купер. Разом з тим інженер прогнозує оптимістичне майбутнє із кращими технологіями в галузі освіти та медицини.

«Я непохитно вірю в людство. Дивлюся на історію та на всі досягнення в технологіях — якимось же чином люди це зробили, — каже Марті.

На MWC Купер отримав особливу нагороду, присвячену 50-річчю з моменту першого дзвінка зі стільникового телефону. Купер, стоячи на Шостій авеню, 3 квітня 1973 року подзвонив своєму конкуренту в AT&T за допомогою Motorola DynaTAC 8000X.

Він каже, що ніколи не міг уявити, що сьогодні телефони стануть портативними комп’ютерами.