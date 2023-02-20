«Це дійсно небезпечно». Засновник Всесвітнього павутиння Тім Бернерс-Лі порівняв криптовалюту з азартними іграми та бульбашкою доткомів

Ще один публічний діяч розкритикував цифрові валюти — на цей раз своїми думками про криптовалюту поділився вебвинахідник Тім Бернерс-Лі, у подкасті CNBC «Beyond The Valley».

Бернерс-Лі наголосив, що криптовалюта «має спекулятивний характер» і порівняв її з бульбашкою доткомів — економічною бульбашкою кінця 1990-х років, коли компанії намагалися збільшити свої акції та заохотити інвестиції, додаючи .com до власних назв (ціни багатьох акцій різко злетіли перед тим, як у 2000 році бульбашка луснула).

«Очевидно, це дійсно небезпечно. Це схоже на задоволення від азартних ігор. Інвестиції в певні речі, які є суто спекулятивними — це не те, на що я хочу витрачати свій час», — сказав Бернерс-Лі CNBC.

Однак коментарі засновника WWW щодо криптовалюти не були виключно негативними — Тім підкреслив користь цифрових валют для грошових переказів, у випадку якщо вони конвертуються у фіатну валюту одразу після отримання.

Серед інших відомих критиків криптовалюти — засновник Microsoft Білл Гейтс, який минулого року сказав, що цифрові валюти на 100% засновані на «теорії великого дурня». Бізнесмен попередив, що інвестори мають бути більш обізнаними щодо нестабільності цін та не повинні інвестувати, зважаючи на, наприклад, твіти Ілона Маска. У 2018 році Гейтс заявляв, що криптовалюта використовується для купівлі наркотиків, що робить її рідкісною технологією, яка прямо спричиняє смерті.

Інвестор Воррен Баффет, CEO та голова правління Berkshire Hathaway, казав, що «біткоїн — це щуряча отрута у квадраті» і він не заплатить за нього навіть $25.

Давній партнер Баффета та віцепрезидент Berkshire Hathaway Чарлі Мангер називав криптовалюту «злом», бо вона, мовляв, підриває цілісність і стабільність фінансової системи США. Він також додав, що тримати цифрові активи «тупо» та передбачав, що їх вартість з часом впаде до нуля. На випадок, якщо хтось до кінця не зрозумів відношення 99-річного Мангера до криптовалюти — він додатково обізвав її «венеричною хворобою».

Торішня криптозима спричинила дійсно кошмарний 2022 рік для інвесторів та компаній, однак на початку 2023-го флагманський криптоактив, схоже, відновився. Біткоїн виріс на 50%, піднявшись до $25 000 — найвищого показника з серпня.

Джерело: Techspot