Marvel створила інтерактивний епізод серіалу «Що, якщо…?» для гарнітури Apple Vision Pro

Marvel Studios та ILM Immersive оголосили про створення «Що, якщо…? – Захоплююча історія» (What If…? – An Immersive Story) ─ «першого в історії» інтерактивного оригінального контенту Disney+. Він заснований на мультиплікаційному серіалі Marvel «Що, якщо…?» та буде доступний виключно для гарнітур Vision Pro, пропонуючи суміш доповненої та віртуальної реальності.

Користувачі Vision Pro отримають доступ до годинного епізоду «Що, якщо…?». Marvel каже, що цей проєкт дозволить користувачам «поринути в Мультивсесвіт, як ніколи раніше». Вони зможуть «відвідати ці дивні світи не як Спостерігач, а як справжній учасник», а також отримають можливість взаємодіяти «зі світом навколо них за допомогою очей і рук».

Отже, в «Що, якщо…? – Захоплююча історія» фанатам відводиться головна роль:

«Тепер шанувальників було обрано на головну роль абсолютно нової захоплюючої історії, яка перетворює простір навколо них, коли вони подорожують через реальність. Під час своєї подорожі вони зіткнуться віч-на-віч із різноманітними варіантами своїх улюблених персонажів, навчаться містичним мистецтвам і отримають завдання використовувати силу Каменів нескінченності».

Поки що у своєму анонсі Marvel не називає акторів, які складуть компанію користувачам у віртуальній інтерактивні історії «Що, якщо…? – Захоплююча історія».

Джерело: The Verge

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