"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років

Маргарита Юзяк

Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював майже 20 років. Картина відрізняється від всього, що він знімав раніше як за форматом, так і за тоном.

Стрічка отримала назву “Остання фотографія” (The Last Photograph). За даними Discussing Film, це драматична історія без супергероїв, зомбі чи фантастики. У центрі сюжету буде чоловік, який після вбивства батьків шукає свою зниклу племінницю та племінника. Лише одна людина може йому допомогти — військовий фотограф, що бачив вбивць.

Головний герой не пересічний чоловік, а колишній агент DEA. Він разом із фотографом-наркоманом вирушає в південноамериканські гори. За попереднім синопсисом, ця подорож поступово стирає межу між реальністю та сюрреалістичним.

Для Снайдера це нетиповий напрямок, адже раніше він майже завжди працював у жанрах фантастики, екшену або фентезі. Режисер називає новий фільм “медитацією про життя і смерть”. В інтерв’ю Deadline він пояснив, що для створення картини йому хотілося “взяти камеру в руки та просто зняти фільм в інтимний спосіб”. За його словами, ідея пов’язана з “випробуваннями, які я пережив у власному житті”.

В “Останній фотографії” Снайдер виступає не лише режисером, а й оператором. Головні ролі виконують Стюарт Мартін і Фра Фі. Тож давні чутки про Крістіана Бейла та Шона Пенна не виправдалися, оскільки десятиліття тому фільм не запустили у виробництво. Над музикою працює культовий композитор Ганс Циммер, який раніше писав саундтреки для фільмів Снайдера “Людина зі сталі” та “Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості”.

Снайдер хотів зняти стрічку з середини 2000-х за сценарієм Курта Джонстада. Лише майже через два десятиліття проєкт отримав “зелене світло”. Знімання завершилися в листопаді 2025 року, але дати виходу у нового проєкту поки що немає.

Останні стрічки режисера отримували стриману реакцію. Фільми “Бунтівний місяць” мають доволі скромні оцінки на Rotten Tomatoes: у першого всього 21% від критиків, а другий оцінили ще гірше — 15% від критиків. Після картин, які багато хто сприймав як провал, Зак Снайдер хотів зняти щось маленьке і без спецефектів. Тож “Остання фотографія” для нього це шанс на новий етап у своїй кар’єрі.

Джерело: Comic Book / CBR

