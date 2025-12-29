"Медитація про життя і смерть": Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював 20 років

"Остання фотографія" (The Last Photograph) / Режисер Зак Снайдер

Зак Снайдер показав перші кадри фільму, над яким працював майже 20 років. Картина відрізняється від всього, що він знімав раніше як за форматом, так і за тоном.

Стрічка отримала назву “Остання фотографія” (The Last Photograph). За даними Discussing Film, це драматична історія без супергероїв, зомбі чи фантастики. У центрі сюжету буде чоловік, який після вбивства батьків шукає свою зниклу племінницю та племінника. Лише одна людина може йому допомогти — військовий фотограф, що бачив вбивць.

Головний герой не пересічний чоловік, а колишній агент DEA. Він разом із фотографом-наркоманом вирушає в південноамериканські гори. За попереднім синопсисом, ця подорож поступово стирає межу між реальністю та сюрреалістичним.

Для Снайдера це нетиповий напрямок, адже раніше він майже завжди працював у жанрах фантастики, екшену або фентезі. Режисер називає новий фільм “медитацією про життя і смерть”. В інтерв’ю Deadline він пояснив, що для створення картини йому хотілося “взяти камеру в руки та просто зняти фільм в інтимний спосіб”. За його словами, ідея пов’язана з “випробуваннями, які я пережив у власному житті”.

В “Останній фотографії” Снайдер виступає не лише режисером, а й оператором. Головні ролі виконують Стюарт Мартін і Фра Фі. Тож давні чутки про Крістіана Бейла та Шона Пенна не виправдалися, оскільки десятиліття тому фільм не запустили у виробництво. Над музикою працює культовий композитор Ганс Циммер, який раніше писав саундтреки для фільмів Снайдера “Людина зі сталі” та “Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості”.

Снайдер хотів зняти стрічку з середини 2000-х за сценарієм Курта Джонстада. Лише майже через два десятиліття проєкт отримав “зелене світло”. Знімання завершилися в листопаді 2025 року, але дати виходу у нового проєкту поки що немає.

Останні стрічки режисера отримували стриману реакцію. Фільми “Бунтівний місяць” мають доволі скромні оцінки на Rotten Tomatoes: у першого всього 21% від критиків, а другий оцінили ще гірше — 15% від критиків. Після картин, які багато хто сприймав як провал, Зак Снайдер хотів зняти щось маленьке і без спецефектів. Тож “Остання фотографія” для нього це шанс на новий етап у своїй кар’єрі.

