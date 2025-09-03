"Месники: Судний день" покажуть "велику бійку" Гамбіта і Доктора Дума, але одного з акторів замінить дублер

Ченнінг Татум і Роберт Дауні-молодший / Marvel

Ченнінг Татум повернеться до ролі Гамбіта у “Месники: Судний день”, де персонаж вступить у “велику бійку” з Доктором Думом Роберта Дауні-молодшого. Однак одного актора в цьому протистоянні замінить дублер через раптову травму.

Татум каже, що травмував ногу безпосередньо на зніманнях “Месників” у Лондоні, тому найближчим часом усі бойові сцени ляжуть на плечі його дублера. Й зокрема та, що є найочікуванішою — протистояння з головним лиходієм Доктором Думом. 45-річний актор не розкрив, через що сталася травма, але уточнює, що попереду “шість місяців фізіотерапії”.

“Справа не в болю, який я відчуваю в цей час”, — сказав Татум Variety. “Річ у тім, що я не можу повернути все назад. І тепер я знаю, якими будуть наступні шість місяців мого життя”.

На інтерв’ю Татум прийшов, сильно кульгаючи. Пояснив, що припинив приймати знеболювальні препарати, “щоб не засинати й не пускати слину”.

“Мій організм погано переносить кодеїн, а ті знеболювальні, які мені виписали британські лікарі, були дуже сильними”.

Раніше Ченнінг зіграв Гамбіта у “Дедпул і Росомаха”, хоча початково мав шанс на сольний фільм. Актор навіть підписав контракт, але коли Disney викупила 20th Century Fox, проєкт скасували поряд з іншими спінофами про Людей Ікс. В новому інтерв’ю Татум зізнався, що радий, що фільм “не стався”, оскільки не був готовий бути співрежисером разом із партнером-продюсером Рідом Керолайном:

“Всесвіт нас врятував. Ми б зазнали невдачі”.

Він також розповів, що Гамбіта “модифікували для “Месників”, після жарту з “Дедпула і Росомахи” про те, що ніхто не міг його зрозуміти через сильний каджунський акцент.

Знімання “Месники: Судний день” стартували наприкінці квітня — про це оголосила сама Marvel із публікацією першого кадру залаштунків. Утім, за чутками, камери запрацювали без готового сценарію і затвердження повного акторського складу.

Дата виходу — 18 грудня 2026 року. Окрім Дауні і Татума, у фільмі з’являться Кріс Гемсворт (Тор), Том Гіддлстон (Локі), Ентоні Макі (Капітан Америка), Пол Радд (Людина-мураха), Летиція Райт (Чорна Пантера), Симу Лю (Шан-Чі), Денні Рамірез (Сокіл), Вінстон Дюк (Людина-мавпа), Теноч Уерта (Неймор) на додачу до нової Фантастичної четвірки, Громовержців і ще декого з Людей Ікс.