Перший кадр залаштунків «Месники: Судний день» — Доктор Дум на місці, знімання офіційно почались

Marvel

Знімання фільму «Месники: Судний день» офіційно стартували — і перший кадр від братів Руссо точно не такий, як ви очікуєте.

Режисери підписали фото коротко і ясно: «День перший…». Якщо ви очікували фотографію команди, камер або акторів, то мусимо розчарувати — тримайте стілець. Але з підписом! Тобто перший кадр за лаштунками — це знову знайоме фото стільця, як і під час недавнього п’ятигодинного тизера Marvel. На ньому видно напис «Віктор фон Дум». Саме цього персонажа зіграє Роберт Дауні-молодший, який повертається у всесвіт Marvel у новій ролі через шість років після смерті Тоні Старка в «Месниках: Завершення».

Як писали вище, подібний підхід Marvel вже використовувала під час спеціальної п’ятигодинної презентації, присвяченої «Судному дню» та «Таємним війнам». Тоді студія показувала стільці з іменами акторів, які приєднаються до фільму, серед них — учасники старого всесвіту «Людей Ікс», нова «Фантастична четвірка» і знайомі обличчя Marvel. За словами студії, ще залишилися сюрпризи щодо касту.

Серед підтверджених учасників «Судного дня» — Ентоні Макі, Кріс Гемсворт, Летиція Райт, Пол Радд і актори з «Громовиків». Актор Девід Харбор зізнавався, що дізнався про ролі деяких лише з цього неймовірно довгого відео.

Фільм «Месники: Судний день» має вийти в кінотеатрах на початку травня 2026 року. Слідом за ним, у травні 2027-го, заплановано реліз «Месники: Таємні війни».

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Джерело: Games Radar