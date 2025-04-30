Marvel почала знімати «Месники: Судний день» без готового сценарію і акторського складу

Marvel

Днями офіційно почались знімання фільму «Месники: Судний день» — про це оголосила сама Marvel із публікацією першого кадру залаштунків. Утім, інсайдери галузі стверджують, що камери запрацювали без готового сценарію і затвердження повного акторського складу.

Джефф Снайдер (через World of Reel) повідомив, що сценарій переписують на ходу, оскільки він «не надто хороший» — інформація, яку підтвердили ще кілька журналістів. А Джон Роча з The Hot Mic уточнив, що проблема виникає через бажання Marvel залучити побільше зірок, і оскільки деякі ще не підтвердили свою участь, в історію доводиться вносити зміни.

Власне для Marvel історія з переписуванням сценаріїв і перезніманнями не нова (до прикладу, новий «Блейд» страждав від цього роками й зрештою був скасований), тривожно лише те, що це відбувається з одним із найочікуваніших фільмів наступного року, і часу до прем’єри лишилось не так вже і багато, зважаючи на масштаби проєкту.

Нагадаємо, що одну з ключових ролей у нових «Месниках» знову взяв на себе Роберт Дауні-молодший, щоправда, на цей раз актор виступає в ролі лиходія Доктора Дума, а не Тоні Старка. Тоді як команду супергероїв очолить новий Капітан Америка Ентоні Макі (хоча чутки про появу Кріса Еванса все ще ходять) — завдання, яке доручив йому президент Таддеус Росс (Гаррісон Форд) у «Чудесному новому світі». Також очікуємо на появу Фантастичної четвірки та декого з Людей Ікс. Перших 25+ персонажів Marvel представила у довгому 5-годинному тизері, який приніс фільму «Месники: Судний день» рекорд ще до релізу.

Початково новий фільм про Месників мав отримати підзаголовок «Династія Канга» і зосередитись на протистоянні команди супергероїв персонажу Джонатана Мейджорса. Однак студія розпрощалась з актором через звинувачення у домаганні та нападі. Деталі сюжету «Судного дня» поки не розкривають, але, зважаючи на представлений акторський склад, фільм може зосередитись на протистоянні Людей Ікс із новими Месниками.

Студія запланувала одразу дві нові стрічки про Месників й, окрім «Судного дня», випустить пряме продовження під назвою «Таємні війни» — обидві зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі. «Судний день» дебютує в кінотеатрах 1 травня 2026 року, а «Таємні війни» вийдуть за рік 7 травня.