Мріяв про Marvel 20 років: Ченнінг Татум зіграв Гамбіта у «Дедпул і Росомаха», але все ще «молиться Богу» за сольний фільм

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Ченнінг Татум з’явився у ролі Гамбіта у «Дедпул і Росомаха» і тепер сподівається, що зможе отримати від Marvel сольний фільм.

Гамбіт — це вигаданий персонаж з коміксів Marvel, представник підвиду людей, відомого як Мутанти, який був членом гільдії крадіїв, перш ніж доєднався до Людей Ікс.

Сам Татум вперше спробував «захопити» роль Гамбіта ще в далекому 2005 році, однак персонажа вирізали зі сценарію. У 2009 році актор не зміг зіграти мутанта в «Походження Людей Ікс: Росомаха» через конфлікти у розкладі знімань. Зрештою Ченнінг отримав таку можливість лише зараз, завдяки «Дедпул і Росомаха», і сподівається, що це камео допоможе йому згодом зрештою отримати власний фільм.

«Дуже сподіваюсь на це і молюся Богу. Все у руках Боба Айгера та Кевіна Файгі», — сказав Татум у четвер виданню Variety.

Нагадаємо, що Disney володіє правами на персонажів «Людей Ікс» після того, як у 2019 році купила 20th Century Fox.

В Instagram Татум подякував Раяну Рейнольдсу за те, що дав йому цю роль:

«Я думав, що втратив Гамбіта назавжди. Але він боровся за мене і Гамбіта. Я, напевно, буду його боржником на все життя».

За два тижні з моменту дебюту «Дедпул і Росомаха» заробив $900 млн (більше, ніж перший та другий фільми за весь час прокату) і все ще транслюється в кінотеатрах. Завдяки цим коштам зокрема Disney стала першою студією, яка у 2024 році заробила понад $3 млрд.

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«Дедпул і Росомаха» став єдиним фільмом Marvel на 2024 рік і повернув на екрани не лише балакучого найманця Раяна Рейнольдса, а й культового персонажа з команди Людей Ікс у виконанні Г’ю Джекмана (забезпечивши, окрім Татума, ще купу цікавих камео), які протистоять лиходійці Кассандрі, злій близнючці професора Ікс.

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