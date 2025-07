Витік зі зйомок «Месники: Судний день» вперше показав Фантастичну четвірку, Громовержців і Месників в одній команді

Заходять якось Сокіл, Істота та Агент США у космічний корабель… Ні, це не початок анекдоту, а всього лише кадр з майбутнього фільму «Месники» від Marvel.

Нові фото зі знімального майданчика (через IGN) показують в одній сцені Хоакіна Торреса / Сокола з нової команди Месників Сема Вілсона, Ваятта Рассела у ролі Джона Вокера / Агента США з «Громовержців» (чи то «нових Месників»), а також Бена Грімма / Істоту з Фантастичної четвірки у виконанні Ебона Мосс-Бакрака.

⌚️ Danny Ramirez, Ebon Moss-Bachrach and Wyatt Russell behind the scenes of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.

