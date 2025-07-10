Новини Кіно 10.07.2025 о 11:05 comment views icon

Витік зі зйомок «Месники: Судний день» вперше показав Фантастичну четвірку, Громовержців і Месників в одній команді

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Витік зі зйомок «Месники: Судний день» вперше показав Фантастичну четвірку, Громовержців і Месників в одній команді
Кадр з фільму «Громовержці» / Marvel

Заходять якось Сокіл, Істота та Агент США у космічний корабель… Ні, це не початок анекдоту, а всього лише кадр з майбутнього фільму «Месники» від Marvel.

Нові фото зі знімального майданчика (через IGN) показують в одній сцені Хоакіна Торреса / Сокола з нової команди Месників Сема Вілсона, Ваятта Рассела у ролі Джона Вокера / Агента США з «Громовержців» (чи то «нових Месників»), а також Бена Грімма / Істоту з Фантастичної четвірки у виконанні Ебона Мосс-Бакрака.

Попри те, що на тлі ми бачимо лише синій екран, ці кадри натякають на потенційну взаємодію усіх трьох команд у майбутньому фільмі — певно, лише це може допомогти у великій війні проти Доктора Дума (персонаж у виконанні Роберта Дауні-молодшого стане головним лиходієм «Судного дня»). Самі декорації власне дають уявлення, що команда перебуває всередині космічного корабля.

Очевидно, нові знімки вже дали фанам Marvel простір для фантазії — дехто припустив, що тріо лишили на захист Землі, доки решта команди перейшла до виміру Людей Ікс, щоб розпочати велику битву в Особняку Ікс (те, на що натякали попередні витоки).

Попередні кадри зі знімань, нагадаємо, розкрили такі місця дій як Латверія (засніжена батьківщина Дума) і Мадріпур, який свідчить про повернення антагоністки серіалу «Сокіл і Зимовий солдат».

Все, що відомо про фільм «Месники: Судний день»

Передісторія

Фани Marvel ще з 2021 року знали, що на горизонті має з’явитися новий фільм про «Месників». Початково він мав вийти з підзаголовком «Династія Канга» і персонажем Джонатана Мейджорса в ролі головного лиходія. Однак через звинувачення актора у переслідуванні та напада студія з ним розпрощалась і кардинально змінила плани на новий проєкт.

Влітку 2024 року на сцені Comic-Con International: San Diego Marvel представила свої ідеї привселюдно: фільми буде два, із назвами «Месники: Судний день» та «Месники: Таємні війни», режисерами стануть брати Руссо, тоді як головним лиходієм виступатиме Доктор Дум, у виконанні, як би це дивно на той час не звучало, Роберта Дауні-молодшого — актора, який довгі роки грав у франшизі Тоні Старка, він же Залізна Людина.

Брати Руссо відмовлялися знімати «Месники: Таємні війни» з Робертом Дауні-молодшим, доки не знайшли цікаву ідею
Кевін Файгі, брати Руссо та Роберт Дауні-молодший у костюмі Доктора Дума / Marvel

Акторський склад

Після анонсу проєктів, в мережі публікували чимало чуток та спекуляцій щодо решти акторського складу, однак зрештою Marvel провела офіційну презентацію під час дивної 5-годинної трансляції стільців з іменами.

Окрім Дауні, у фільмі з’являться Кріс Гемсворт (Тор), Том Гіддлстон (Локі), Ентоні Макі (Капітан Америка), Пол Радд (Людина-мураха), Летиція Райт (Чорна Пантера), Симу Лю (Шан-Чі), Денні Рамірез (Сокіл), Вінстон Дюк (Людина-мавпа), Теноч Уерта (Неймор) на додачу до нової Фантастичної четвірки, Громовержців і декого з Людей Ікс.

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Капітан Америка «засвітив» важливе місце дії «Месники: Судний день» — засніжену батьківщину Доктора Дума
Новий Капітан Америка, який, ймовірно, очолить команду Месників / Marvel

Що відомо про сюжет?

Ще у 2021 році на презентації SDCC 2021 року Marvel Studios розкрила, що попередня версія фільму розпочне кульмінацію поточної саги Мультивсесвіту. Після перезапуску проєкту жодної офіційної інформації не надавали, тому тут ми можемо покладатися виключно на витоки та чутки.

Одна з версій передбачає, що Віктор фон Дум організує великий конфлікт між Месниками та Людьми Ікс, щоб послабити обидві групи, і паралельно без перешкод отримати доступ до джерела енергії, здатного відродити його власний зруйнований всесвіт. Це також надасть класичному лиходієві з «Фантастичної четвірки» трагічну передісторію.

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Кадр з фільму «Фантастична четвірка» / Marvel

Дата релізу

  • «Месники: Судний день» — 18 грудня 2026 року
  • «Месники: Таємні війни»  — 17 грудня 2027 року

Початково реліз обох фільмів планували на травень 2026 та 2027 років, але кілька місяців тому підкоригували графік. З цікавого: «Месники: Судний день» та «Людина-павук: Абсолютно новий день» тепер є єдиними стрічками Marvel, які вийдуть у 2026 році, а дата виходу першої фактично збігається з очікуваним релізом «Дюна 3» Дені Вільньова, або «Хронік Нарнії» Грети Гервіг.

Проблеми з виробництвом

Знімання «Судного дня» стартували наприкінці квітня — про це оголосила сама Marvel із публікацією першого кадру залаштунків. Утім, за чутками, камери запрацювали без готового сценарію і затвердження повного акторського складу.

Джефф Снайдер (через World of Reel) повідомив, що сценарій переписують на ходу, оскільки він «не надто хороший» — інформація, яку підтвердили ще кілька журналістів. А Джон Роча з The Hot Mic уточнив, що проблема виникає через бажання Marvel залучити побільше зірок, і оскільки деякі ще не підтвердили свою участь, в історію доводиться вносити зміни. В останньому звіті інсайдера Деніела Ріхтмана зазначалось, що станом на липень фільм все ще не має завершеного третього акта.

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