Новини IT-бізнес 30.07.2025 comment views icon

Meta роками піратила порнографію для навчання ШІ, — позов

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Meta роками піратила порнографію для навчання ШІ, — позов
Depositphotos

Meta знову опинилася у центрі скандалу — цього разу через тонни піратської порнографії та BitTorrent.

Компанія Strike 3 Holdings, яка володіє кількома великими порносайтами з щомісячною аудиторією понад 25 млн користувачів, подала позов до федерального суду Каліфорнії. За їхніми словами, Meta роками завантажувала і роздавала їхні фільми через BitTorrent, ймовірно тренування своїх ШІ-моделей.

Це перегукується з іншою справою, яку автори книг ведуть проти Meta. Вони звинувачують компанію в тому, що вона завантажила щонайменше 81,7 терабайта піратського контенту з тіньових онлайн-бібліотек. Навіть можна знайти, які конкретно книги. Корпорація тоді відкидала заяви тим, що ніколи не використовувала торенти. Проте нинішні докази Strike 3 можуть змінити хід судового процесу.

Власник сайтів для дорослих заявив, що виявив масові роздачі своїх фільмів після перевірки власної системи моніторингу. За їхніми даними, як мінімум з 2018 року IP-адреси, пов’язані з Meta або її співробітниками, завантажили понад 2 390 відео для дорослих. Частина цих IP належала самій компанії, решта була замаскована — через хмарні сервіси або за допомогою приватних адрес.

Strike 3 вважає, що Meta сиділа на цих роздачах днями чи навіть тижнями. І навряд чи, що метою був звичайний перегляд. Припускається, що компанія хотіла пришвидшити завантаження інших даних. У BitTorrent діє принцип: більше роздаєш — швидше качаєш. Тож корпорація могла «підгодовувати» мережу роликами для дорослих, щоб мати перевагу під час звантаження інших файлів для подальшого навчання ШІ.

Подібна активність суперечить не тільки авторському праву, а законами США. Деякі штати на офіційному рівні запровадили перевірку віку користувачів перед тим, як показати відео 18+. А якщо Meta справді безконтрольно качала і роздавала ці фільми, частина вийшла у вільний доступ.

Позов також згадує про щонайменше п’ять випадків, коли Meta вручну обирала, які саме фільми роздавати в періоди пікових завантажень. Позивач вважає, що дії компанії Цукерберга не схожі на поведінку звичайного користувача: надто багато трафіку, занадто регулярна активність та «рука» ШІ, що автоматично обробляє великі обсяги даних.

Позивач також подав скаргу на те, що Meta «може використовувати» ці відео для розробки власного генератора контенту для дорослих. Просто такі відео містять рідкісні зразки «людської взаємодії», міміки, тілесної динаміки — чого бракує у звичайних роликах і що цінне для генеративних моделей.

Компанія заявляє про понад 100 тисяч випадків незаконного поширення з IP-адрес, пов’язаних з Meta. Деякі з них навіть були зареєстровані на домашню адресу одного зі співробітників компанії — можливо, щоб приховати справжнє джерело активності.

У позові Strike 3 вимагає:

  • компенсацію за порушення авторських прав;
  • судову заборону Meta на подальше розповсюдження їхнього контенту;
  • видалення будь-яких роликів, які були використані для навчання ШІ або вже потрапили до натренованих моделей.

Позивач наразі не називає конкретних працівників Meta або партнерів, які могли бути залучені, посилаючись на конфіденційність. Відповідь компанії, яку звинуватили, була очевидна та коротка:

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 «Ми розглядаємо скаргу, але не вважаємо, що твердження Strike є точними», — кажуть представники компанії Цукерберга.

Власник сайтів для дорослих сподівається, що їхні дані допоможуть авторам у паралельному позові довести, що Meta системно використовувала піратський контент — не лише тексти, а й відео. Якщо звинувачення зможуть довести в суді, то це серйозно вдарить по іміджу компанії як розробника «етичного» ШІ.

Джерело: Ars Technica

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