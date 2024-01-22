Meta «‎роз’єднає» Instagram, Facebook та Messenger — на вимогу нового законодавства ЄС

Фактично користувачі ЄС зможуть використовувати платформу для обміну повідомленнями Meta без активного облікового запису у Facebook.

Закон про цифрові ринки ЄС, який набуде чинності 6 березня, суворо регулює процес обміну інформацією клієнтів між платформами одного розробника (для шести великих компаній, яких визначають в документі як «‎гейткіперів»). Раніше Google оголосив, що припинить обмін даними між Пошуком, Youtube, Картами та Chrome, а нині подібні зміни запроваджує Meta.

Йдеться про три великі платформи компанії — Instagram, Facebook та Messenger. Також вимкнути обмін інформацією можна для Facebook Marketplace та Facebook Gaming — однак Meta уточнює, що в деяких випадках зміни призведуть до обмеження функцій. (Наприклад, якщо ви використовуєте Marketplace без вашої інформації у Facebook, вам доведеться спілкуватися з покупцями та продавцями електронною поштою, а не через Messenger).

Зміни застосовуватимуться в Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та Швейцарії, а сповіщення про них надійдуть користувачам найближчими тижнями.

На сторінці довідки Meta зазначає, що пов’язує акаунти для таких функцій, як таргетинг реклами, персоналізація рекомендацій та шеринг дописів на інших платформах. У жовтні компанія також анонсувала платну передплату, яка дозволить прибрати відображення реклами на платформах.

Інші зміни, спровоковані новим законодавством ЄС, ймовірно, поширяться на WhatsApp і Messenger, які будуть змушені активувати сумісність з іншими службами обміну повідомленнями, тоді як Apple може дозволити завантаження програм зі сторонніх магазинів на свої пристрої.