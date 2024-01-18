Google змінює роботу Пошуку, Chrome та Android — щоб відповідати новим правилам ЄС

Закон про цифрові ринки (DMA) набуде чинності в березні.

На Android Google запропонує екран вибору браузера під час початкового налаштування пристрою — подібний з’явиться у Chrome, аби користувачі могли обрати альтернативні Пошуку системи. Обидва з’являться на пристроях, придбаних у Європейській економічній зоні після 6 березня.

Паралельно Google тестує зміни в відображенні результатів пошуку, пов’язані з запитами на покупки в Європі — щоб надати пріоритет посиланням на сайти для порівняння цін, а не окремим компаніями чи продуктам. У 2017 році регулятори ЄС вже оштрафували компанію на 2,42 мільярда євро за використання свого домінуючого положення для забезпечення незаконної переваги власному сервісу порівняння продуктів. Google також видаляє віджет Google Flights, який відображає час і ціни авіарейсів.

Згідно з DMA, Google входить до переліку «‎гейткіперів» — компаній, яким заборонено ставитися до власних послуг на своїх платформах «‎більш сприятливо», ніж до конкурентів. Закон також містить правила щодо забезпечення сумісності служб (зокрема програм обміну повідомленнями) і дозволу клієнтам видаляти попередньо встановлене програмне забезпечення з пристроїв.

Окрім перерахованих вище змін, Google планує дозволити європейським користувачам обмежувати кількість даних, що передаються між різними службами, такими як YouTube, Chrome і Google Play.

Google — не єдина велика технологічна компанія, яка постраждала від нових правил. До переліку гейткіперів загалом віднесли 6 компаній — Amazon, Apple, ByteDance, Meta та Microsoft у тому числі.