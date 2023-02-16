Охорона, як в президента. Meta збільшує видатки на безпеку Цукерберга ще на $4 млн — попри масштабні скорочення в компанії

Загальна сума коштів, спрямованих на охорону засновника Meta, відтепер складає $14 млн на рік.

«Ця збільшена надбавка разом із витратами на нинішню загальну програму безпеки Цукерберга є доречною та необхідною за даних обставин», — йдеться у заяві Meta.

38-річний Марк Цукерберг, який нині займає 16-е місце в рейтингу мільярдерів Forbes, у минулому стикався з критикою за те, що витрачає на безпеку більше, ніж аналогічні керівники в технологічних компаніях. Наприклад, у 2021 році Meta спрямувала близько $27 мільйонів на витрати, пов’язані з безпекою Цукерберга та його родини. Дані за минулий рік ще не оприлюднені.

Разом з тим зарплатня Марка не перевищує $1 на рік, наголошують в Meta.

Оголошення з’явилось на тлі масштабних звільнень в компанії, де Facebook та Instagram скоротили тисячі робочих місць, а також скоригували витрати на період, який Цукерберг назвав «Роком ефективності».

Разом з тим Meta продовжує направляти величезні суми на своїх інвестиції у метавсесвіт. Reality Labs, підрозділ, який курує проєкти віртуальної та доповненої реальності, а також метавсесвіту, втратив 4,3 мільярда доларів у четвертому кварталі 2022 року та майже 14 мільярдів доларів за весь рік. Компанія очікує втратити ще більше грошей на Reality Labs у майбутньому році.

Джерело: Reuters, Bloomberg