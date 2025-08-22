Новости Крипто 22.08.2025 comment views icon

Популярный криптокошелек MetaMask запускает собственный стейблкоин mUSD

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Популярный криптокошелек MetaMask запускает собственный стейблкоин mUSD

Новый тренд на стейблкоины не прошел мимо MetaMask. Популярный криптокошелек от Ethereum-студии Consensys представил MetaMask USD (mUSD) — нативный стейблкоин. mUSD выпустит компания Bridge — платформа для выпуска стейблкоинов, принадлежащая Stripe. Минтинг состоится через децентрализованную инфраструктуру M0.

В компании добавили, что mUSD будет полностью обеспечен 1:1 «высококачественными, высоколиквидными активами, эквивалентными доллару», с прозрачностью в реальном времени и кросс-чейн совместимостью через сеть ликвидности M0.

MetaMask USD полностью обеспечен наличными США и краткосрочными казначейскими облигациями, которые генерируют доход». Ожидается, что запуск состоится уже в этом месяце.

Тем временем стейблкоины достигли объема почти $1 трлн после принятия американского GENIUS Act — закона для регулирования платежных стейблкоинов.

Источник:MetaMask

