Популярный криптокошелек MetaMask запускает собственный стейблкоин mUSD

Новый тренд на стейблкоины не прошел мимо MetaMask. Популярный криптокошелек от Ethereum-студии Consensys представил MetaMask USD (mUSD) — нативный стейблкоин. mUSD выпустит компания Bridge — платформа для выпуска стейблкоинов, принадлежащая Stripe. Минтинг состоится через децентрализованную инфраструктуру M0.

В компании добавили, что mUSD будет полностью обеспечен 1:1 «высококачественными, высоколиквидными активами, эквивалентными доллару», с прозрачностью в реальном времени и кросс-чейн совместимостью через сеть ликвидности M0.

MetaMask USD полностью обеспечен наличными США и краткосрочными казначейскими облигациями, которые генерируют доход». Ожидается, что запуск состоится уже в этом месяце.

Тем временем стейблкоины достигли объема почти $1 трлн после принятия американского GENIUS Act — закона для регулирования платежных стейблкоинов.

Источник:MetaMask