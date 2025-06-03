Криптокошелек MetaMask получил значительные улучшения благодаря приобретению Web3Auth

Криптоинфраструктурная компания Consensys объявила о завершении сделки по приобретению Web3Auth. Это особенно важно для самого популярного продукта Consensys — криптокошелька под названием MetaMask. Web3Auth является частью более широких усилий, чтобы сделать кошелек более доступным для пользователей, которые не являются профи в криптовалюте. Это позволить новичкам получить доступ к кошельку без сложного (и опасного) процесса хранения и ввода паролей.

Утерянные пароли привели к тому, что 1,8 миллиона биткоинов (около 9% от общего предложения токена в обращении) хранятся в кошельках, которые абсолютно неактивны в течение десятилетия или более.

Приобретение Web3Auth произошло через 10 месяцев после того, как Consensys приобрела расширение для браузеров Wallet Guard, которое предупреждает пользователей о потенциально вредоносных транзакциях в MetaMask.

MetaMask — самый популярный кошелек для самостоятельного хранения криптовалют. С 2016 года приложение облюбовали более 100 миллионов пользователей.

Web3Auth, основанная в 2019 году и ранее известная как Torus, разработала программное обеспечение, которое позволяет пользователям создавать аккаунты и входить в свой кошелек через свои аккаунты в социальных сетях, таких как Google, X или Discord. Web3Auth также поддерживает многофакторную аутентификацию (MFA).

Размер соглашения между Consensys и Web3Auth неизвестен.

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Источник: Consensys