Microsoft додала у Word можливість вставки тексту без форматування — через поєднання клавіш Crtl + Shift + V

Поєднання клавіш Crtl + Shift + V (Cmd + Shift + V на Mac), яке дозволяє вставити у редактор текст, видаляючи з нього будь-яке форматування, відтепер доступно в бета-версії Word як на Mac, так і на ПК.

Раніше у Word можна було видалити форматування постфактум — виділивши вже вставлений текст та обравши необхідну опцію в меню редагування. А комбінація Ctrl + Shift + V добре знайома користувачам Google Docs, Microsoft Teams, Gmail, Slack та інших програм, які точно зрадіють її появі у Word.

В Microsoft кажуть, що опцію «Вставити як звичайний текст» можна буде активувати через PowerToys.

Власники Mac можуть відтворити цю функцію через програму Pure Paste.

При оновленні клавіш для вставлення тексту без форматування, змінили й деякі комбінації, що вже використовуються. Ось повний список змін:

Раніше Microsoft оголосила про наміри інтегрувати мовну модель GPT від OpenAI з Word, Outlook та PowerPoint.

Джерело: The Verge