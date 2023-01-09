Не тільки Bing: Microsoft спробує інтегрувати мовну модель GPT від OpenAI з Word, Outlook та PowerPoint

Microsoft вже включила невідому версію GPT у функцію автозаповнення Word, та працює над подальшою інтеграцією мовної моделі у PowerPoint та Outlook.

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В Outlook ШІ-технологія може покращити результати пошуку, без необхідності використання ключових слів в електронних листах. Зазначається, що Microsoft дослідила, як моделі штучного інтелекту пропонують відповіді на електронні листи або рекомендують зміни документів у Word. (Уявіть як Outlook пише електронний лист вашому керівнику, пояснюючи, що ви захворіли).

Microsoft також планує запустити версію пошукової системи Bing, яка використовуватиме ChatGPT для надання відповідей на пошукові запити. Цей чатбот, створений компанією OpenAI, міг би надавати “більш людські” відповіді на запитання, а не просто посилання на інформацію.

Однак впровадження функцій ШІ може спричинити низку проблем для Microsoft – і головна з них, це не завжди правдива інформація, надана мовною моделлю.

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Інша серйозна перешкода – конфіденційність. Microsoft потрібно налаштувати моделі для окремих користувачів без шкоди для їхніх даних. Компанія вже працює над моделями збереження конфіденційності з використанням GPT-3 і GPT-4, який ще не вийшов.

Microsoft може використовувати ці моделі для збирання та узагальнення інформації зі стенограм зустрічей Teams, а потім додавати зображення, згенеровані за допомогою DALL-E 2, до презентацій PowerPoint. Дослідники вже представили свою роботу з інтеграції Office генеральному директору Microsoft, але неясно, коли й чи взагалі будуть ці моделі на базі GPT або DALL-E 2 доступні в продуктах Office.

Microsoft уже використовує функції ШІ у своїх програмах для підвищення продуктивності:

Word і PowerPoint автоматично пропонують підписи до зображень і слайдів за допомогою алгоритмів штучного інтелекту;

Microsoft Teams використовує штучний інтелект для покращення відлуння, перерв і акустики;

Редактор Microsoft покращує ваш текст, використовуючи ШІ для перевірки орфографії, граматики та передбачення тексту;

Два роки тому Microsoft також створила автозаповнення коду на основі штучного інтелекту за допомогою GPT-3.

Корпорація Microsoft має тісні стосунки з OpenAI, однією з провідних у світі компаній штучного інтелекту. Технічний гігант із Редмонда додає модель штучного інтелекту для перетворення тексту в зображення до Bing на базі DALL-E 2 від OpenAI; інвестував 1 мільярд доларів у OpenAI у 2019 році; і має ексклюзивну ліцензію на використання текстового генератора AI GPT-3.

“Штучний інтелект збирається заново винайти те, що ви всі робите в Windows”, — сказав Панос Панай, керівник Microsoft Windows і Surface, виступаючи на CES минулого тижня.

Якщо Microsoft надалі випускатиме версії Word, Outlook і PowerPoint на базі GPT, тоді це буде означати швидку комерціалізацію моделей GPT OpenAI. Bing приєднається до PowerApps (першого комерційного використання Microsoft GPT) у березні 2023 року.

Інтеграція мовних моделей OpenAI в Office і Bing також створила б сильний тиск на Google, яка домінує в пошуковій системі та просуває власні інструменти Workspace для бізнесу.

Раніше ChatGPT заборонили у школах Нью-Йорка. Викладачі не розрізняють тексти чатбота і твори, написані студентами.

Джерело: The Verge