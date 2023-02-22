Microsoft додає можливості ШІ Bing у мобільні застосунки Bing, Edge Mobile та Skype

Близько двох тижнів тому Microsoft інтегрувала ШІ в пошуковий сервіс Bing та браузер Edge. Зупинятися на цьому компанія не має наміру і тепер розширює ШІ Bing на інші свої рішення.

Так, Microsoft запускає попередні версії мобільних застосунків Bing і Edge з підтримкою ШІ. За даними компанії, 64% пошукових запитів припадає на смартфони, і нові мобільні застосунки Bing та Edge покликані покращити обробку таких пошукових запитів.

Мобільний застосунок Bing, вже доступний на iOS та Android, відрізняється новим зовнішнім виглядом та можливостями. Торкнувшись піктограми Bing внизу, користувач викличе сеанс чату, в якому можна спілкуватися так само як у настільній версії. Є можливість ставити прості чи складні питання та отримувати відповіді та цитати. За допомогою чату Bing можна на ходу уточнити свій запит, скласти електронний лист, вірш чи список.

Із запуском нового мобільного застосунку Bing компанія додає функцію голосового пошуку, яка буде доступною на настільних та мобільних пристроях. Передбачається, що голосовий пошук забезпечує більшу гнучкість при додаванні підказок. Також зазначається, що користувачі попередньої версії зможуть використовувати новий інтерфейс Bing із домашньої сторінки мобільного застосунку Microsoft Edge.

Додатково повідомляється про запуск Bing для Skype на базі ШІ. За задумом, Bing дозволить реалізувати кілька корисних нових сценаріїв та можливостей. Наприклад, користувач зможе додати Bing до групи, як будь-який контакт Skype, і Bing зможе відповісти на запитання та надати інформацію для всієї групи. Це можуть бути рекомендації щодо місць подорожі для сім’ї, повідомлення про прогноз погоди, підказки щодо цікавих подій. Або під час спілкування з друзями можна попросити Bing отримати інформацію з інтернету (новини, результати церемонії нагородження тощо) для додавання до розмови. Зазначається, що Bing «вільно володіє» більш ніж 100 мовами та здатний перекладати між ними, що полегшує міжнародну комунікацію.

Новий сервіс Bing для Skype вже доступний як попередня версія у всьому світі. Компанія продовжить вивчення та доопрацювання цього інструменту і надалі має намір інтегрувати його в інші комунікаційні програми, такі як Teams.

Джерело: Microsoft