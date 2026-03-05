banner
Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio

Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio
Минулої ночі OpenAI оголосила про GPT-5.3 Instant — наступника найбільш використовуваної моделі ChatGPT, GPT-5.2 Instant. Вона вже негайно розгортається в Microsoft 365 Copilot, а доступ через API у Microsoft Foundry з’явиться найближчим часом.


OpenAI заявила, що ця нова модель надаватиме точніші відповіді з більш насиченими та краще контекстуалізованими результатами з вебу. Замість орієнтації на бенчмарки ШІ, OpenAI зосередилася на покращенні тону, релевантності та плавності розмови. Модель GPT-5.3 Instant тепер доступна всім користувачам ChatGPT, замінюючи GPT-5.2. Однак платні користувачі все ще можуть отримати доступ до GPT-5.2 Instant протягом трьох місяців у виборі моделей у розділі Legacy Models.

“Тон GPT-5.2 міг інколи здаватися “незграбним”, виглядаючи надто нав’язливим або роблячи необґрунтовані припущення щодо намірів чи емоцій користувача. У цьому оновленні використовується більш зосереджений, але природний розмовний стиль, зменшено кількість зайвих декларативних фраз і висловів на кшталт “Зупиніться. Зробіть вдих”. Ми також працюємо над тим, щоб особистість ChatGPT була більш послідовною в різних розмовах та оновленнях”, — заявляють у OpenAI.

Microsoft оголосила, що модель GPT-5.3 Instant тепер доступна користувачам Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio. У Microsoft 365 Copilot Chat ця нова модель відображається як “GPT-5.3 Quick response” у селекторі моделей, а в Copilot Studio — як “GPT-5.3 Chat”. Microsoft зазначила, що платні користувачі Microsoft 365 Copilot матимуть пріоритетний доступ до цієї нової моделі, тоді як безкоштовні користувачі матимуть стандартний доступ. Microsoft також оголосила, що модель GPT-5.3 Instant з’явиться в Microsoft Foundry через API, що дозволить розробникам і підприємствам створювати застосунки на базі ШІ.

Microsoft підкреслила, що ця нова модель має такі покращення, які роблять її більш придатною для корпоративних сценаріїв:


  • Пропорційна безпека: скорочення “глухих кутів” завдяки меншій кількості зайвих відмов і більш пропорційним, безпечним відповідям.
  • Адаптивне керування: коли запит потребує коригування, модель переформульовує його відповідно до вимог і підтримує хід розмови.
  • Обґрунтоване вирішення: вбудований вебпошук разом із міркуванням моделі забезпечує обґрунтовані, операційні відповіді, а не довгі, слабо пов’язані списки посилань. Це означає наскрізне вирішення для підтримки, ІТ та робочих процесів політик із збереженням корпоративних контролів і простежуваності.
  • Надійна продуктивність: у масштабі ви отримуєте більш послідовні результати — кращий тон, чіткіші пояснення, сильніше дотримання інструкцій і меншу потребу в доопрацюванні.

OpenAI також підтвердила, що оновлення моделей Thinking і Pro з’являться найближчим часом. Ці оновлені моделі також будуть доступні в продуктах і сервісах Microsoft, включно з Copilot і Microsoft 365 Copilot.

Photo: Neowin

Розширення доступу до GPT-5.3 Instant поглиблює інтеграцію моделей OpenAI в екосистему Microsoft і зміщує акцент з тестових метрик на практичну якість відповідей у робочих сценаріях. Для корпоративних клієнтів це означає швидше впровадження ШІ-інструментів у підтримку, ІТ-операції та внутрішні процеси з дотриманням вимог безпеки та комплаєнсу.

OpenAI представила GPT-5.3-Codex: “блискавичний” ШІ для коду з 1000 токенами на секунду

Джерело: Neowin

