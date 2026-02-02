tradfi
Новини Софт 02.02.2026 comment views icon

Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Depositphotos

У Microsoft тестують нову функцію Copilot під назвою “Нагадування”, яка поступово стає доступною всім користувачам мобільних пристроїв з частковою підтримкою вебверсії.


Навіть для тих, хто не має підписки на Copilot за $20, ця функція доступна. Однак у разі підписки на Microsoft 365 Personal можна буде отримати додаткові нагадування. Оскільки всі інструменти на базі ШІ прагнуть бути універсальними, такі функції, як нагадування, з’являться у Copilot та ChatGPT. Наприклад, якщо попросити у ШІ нагадати про відмову від підписки на Microsoft 365, вже за 5 хвилин він відправить повідомлення на підключений мобільний пристрій з встановленим Copilot.

Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Microsoft Copilot/Windows Latest

Якщо попросити його нагадати про важливу зустріч, знаючи час та дату на мобільному пристрої, Copilot відправлятиме нагадування менше ніж за хвилину. Однак за відключеного дозволу для Copilot на Android або iOS повідомлення не надходитимуть. Представники Microsoft зазначають, що функція “Нагадування” працює на різних пристроях, однак оповіщення відправляються лише на мобільні. Наразі незрозуміло, чи буде додано підтримку цієї функції у наступну версію Windows 11 Copilot.

Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Microsoft Copilot/Windows Latest

“Щоб отримувати їх, необхідно встановити застосунок Copilot та увімкнути повідомлення”, — зазначають у Microsoft. 

Нагадування від ШІ можуть бути разовими або постійними. Наприклад, можна налаштувати його так, щоб він кожного понеділка нагадував про необхідність переглянути презентацію перед щотижневими нарадами. Характер нагадувань може змінюватись кожного разу, — підкреслюють у Microsoft. Зокрема, Copilot щодня може вчити новому іноземному слову. 


Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Microsoft Copilot/Windows Latest

Для безоплатних облікових записів передбачено до 5 нагадувань, з підпискою Microsoft 365 — до 20. Для керування цією функцією необхідно відкрити ШІ на мобільному, зайти в “Налаштування” а потім спробувати видалити або додати нагадування. Серед інших покращень, які впроваджуються у Copilot, можливість закріплення чату на бічній панелі. Також тепер можна натиснути на три крапки та обрати “відправити копію”, щоб миттєво поділитись бесідою або коротко викласти її суть на окремій сторінці. Copilot.com для безоплатних користувачів тепер підтримує понад 10 240 символів, а значна частина тексту тепер автоматично завантажується у вигляді файлу.

Ми писали, що боса британської поліції звільнили за “брехливий” звіт, створений ШІ Copilot. Зазначимо, що наразі Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%.

Джерело: Windows Latest

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft додала магазин і список бажань в застосунки Xbox для iOS та Android
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
Програма “Атлантичний бастіон”: Велика Британія виявлятиме російські підводні човни за допомогою ШІ
Коли варто оновитися: Windows 11 виправляє вильоти “Провідника” та фрізи в іграх
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
Оновлення Windows 11 навмисно зламало роботу dial-up модемів
Google у стилі Disco — так називається новий браузер компанії з Gemini 3 і генерацією вебзастосунків
ChatGPT ходить за покупками: кількість звернень з чату до торгівельних платформ зросла на 28% за рік
Баг чи фіча? Помилка процесора NVIDIA Vera заважає роботі GPU інших виробників
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Barbie з ChatGPT не буде: Mattel відкладає співпрацю з OpenAI
Лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, — опитування
Половина розробників вважають ШІ шкідливим для ігор — на 20% більше, ніж два роки тому
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати