Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу

У Microsoft тестують нову функцію Copilot під назвою “Нагадування”, яка поступово стає доступною всім користувачам мобільних пристроїв з частковою підтримкою вебверсії.





Навіть для тих, хто не має підписки на Copilot за $20, ця функція доступна. Однак у разі підписки на Microsoft 365 Personal можна буде отримати додаткові нагадування. Оскільки всі інструменти на базі ШІ прагнуть бути універсальними, такі функції, як нагадування, з’являться у Copilot та ChatGPT. Наприклад, якщо попросити у ШІ нагадати про відмову від підписки на Microsoft 365, вже за 5 хвилин він відправить повідомлення на підключений мобільний пристрій з встановленим Copilot.

Якщо попросити його нагадати про важливу зустріч, знаючи час та дату на мобільному пристрої, Copilot відправлятиме нагадування менше ніж за хвилину. Однак за відключеного дозволу для Copilot на Android або iOS повідомлення не надходитимуть. Представники Microsoft зазначають, що функція “Нагадування” працює на різних пристроях, однак оповіщення відправляються лише на мобільні. Наразі незрозуміло, чи буде додано підтримку цієї функції у наступну версію Windows 11 Copilot.

“Щоб отримувати їх, необхідно встановити застосунок Copilot та увімкнути повідомлення”, — зазначають у Microsoft.

Нагадування від ШІ можуть бути разовими або постійними. Наприклад, можна налаштувати його так, щоб він кожного понеділка нагадував про необхідність переглянути презентацію перед щотижневими нарадами. Характер нагадувань може змінюватись кожного разу, — підкреслюють у Microsoft. Зокрема, Copilot щодня може вчити новому іноземному слову.





Для безоплатних облікових записів передбачено до 5 нагадувань, з підпискою Microsoft 365 — до 20. Для керування цією функцією необхідно відкрити ШІ на мобільному, зайти в “Налаштування” а потім спробувати видалити або додати нагадування. Серед інших покращень, які впроваджуються у Copilot, можливість закріплення чату на бічній панелі. Також тепер можна натиснути на три крапки та обрати “відправити копію”, щоб миттєво поділитись бесідою або коротко викласти її суть на окремій сторінці. Copilot.com для безоплатних користувачів тепер підтримує понад 10 240 символів, а значна частина тексту тепер автоматично завантажується у вигляді файлу.

Ми писали, що боса британської поліції звільнили за “брехливий” звіт, створений ШІ Copilot. Зазначимо, що наразі Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%.

