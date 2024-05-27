Microsoft каже, що Windows 11 краще за Windows 10 через доступні… плітки про знаменитостей

Згодом Microsoft припинить підтримку Windows 10, отже оновлення безпеки будуть доступні лише для клієнтів, які готові за них платити. Це станеться 14 жовтня 2025 року. І щоб стимулювати користувачів переходити на актуальну версію ОС, компанія вирішили нагадати, чому Windows 11 краща за Windows 10.

За словами Microsoft, віддати перевагу Windows 11 варто через кілька причин. Зокрема, нова ОС має оновлений інтерфейс користувача, який «зручніший для очей і простіший у використанні», рекомендації в Провіднику і меню «Пуск», підтримку ключів доступу для кращої безпеки, Smart App Control, кращу підтримку зовнішніх дисплеїв, живі субтитри тощо.

В переліку кращих можливостей та як аргумент модернізації ОС Microsoft також називає… плітки про знаменитостей. Без жартів. Так і написано на офіційній сторінці:

«Віджети — це новинка у Windows 11. Вони допоможуть вам бути в курсі всього, за чим вам потрібно стежити, як-от плани, погода, акції, спорт — навіть плітки про знаменитостей.»

Це досить цікава заява, враховуючи, як Microsoft дозволила користувачам вимикати стрічки новин у Widgets після потоку скарг на неякісні, часто навіть шкідливі публікації. Але для тих, хто полюбляє і шукає плітки про знаменитостей, Windows 11 – це чудовий вибір. Хоча насправді в інтерфейсі «Новини та інтереси» Windows 10 також є плітки про знаменитостей.

Джерело: neowin