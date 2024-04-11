Microsoft оновила інтерфейс Xbox Cloud Gaming, додавши соціальні функції з консолі Xbox

Microsoft представила попередню версію нового інтерфейсу сервісу Xbox Cloud Gaming. Він включає соціальні функції та елементи інтерфейсу, які зазвичай можна знайти на панелі Xbox. Новий інтерфейс пропонує доступ до вебверсії групового чату Xbox. Завдяки цьому можна використовувати браузер, щоб приєднатися до дзвінка з друзями, замість спеціальних програм Xbox для ПК і мобільних пристроїв.

Оновлений вебінтерфейс включає можливість пошуку друзів Xbox і керування ними, надсилання повідомлень, перегляду профілів користувачів і досягнень і навіть доступ до повідомлень. Наразі Microsoft тестує це нововведення серед учасників програми Xbox Insiders, перш ніж розгорнути новий інтерфейс для всіх користувачів Xbox Cloud Gaming. Повноцінного запуску для всіх користувачів доведеться чекати ще кілька місяців.

Оскільки цей новий інтерфейс є частиною Xbox Cloud Gaming, більша його частина також буде доступна на смарттелевізорах і гарнітурах Meta Quest VR. Проте функція вебчату Xbox наразі недоступна на смарттелевізорах.

Інтерфейс Xbox Cloud Gaming уже був змодельований на основі інтерфейсу головного екрана консолі Xbox. Проте нові соціальні функції можуть бути корисними користувачам. Раніше більшість цих функцій були доступні лише після запуску хмарної гри Xbox, а тепер можливість розпочати чат Xbox у групі в інтернеті та продовжувати його між сесіями гри буде корисною для гравців Xbox Cloud Gaming.

Додатково Microsoft запускає нові ігрові центри у програмі Xbox для Windows, що дозволяє гравцям на ПК відстежувати прогрес гри, отримувати доступ до доповнень і отримувати новини від розробників у програмі Xbox.

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Крім того, на консолях Xbox почалося розгортання квітневого оновлення. Воно включає можливість вимкнення звуку звукової панелі Discord, сповіщення про простір для зберігання ігор OneDrive та нові параметри для обмеження можливості встановлення ігор або програм на консолі Xbox.

Джерело: The Verge